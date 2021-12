Möglicher Fortschritt bei JCPOA-Gesprächen, wenn alle Parteien ernsthaft daran beteiligt sind: Iran-Abgeordneter FM

Ali Baqeri berichtete in einem Tweet am Mittwoch kurz über die Gespräche, die heute in der österreichischen Hauptstadt über die Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran und eine anschließende Wiederbelebung des Atomabkommens, offiziell Global Joint Action Plan (JCPOA) genannt, geführt wurden.

Baqeri sagte, er habe sich mit Delegationsleitern der P4+1-Staaten – Frankreich, Großbritannien, Deutschland, China und Russland – und der Europäischen Union ausgetauscht, während Expertenteams weiter an den Texten arbeiteten, die sich um die amerikanischen Sanktionen und die des Iran drehen nukleare Verpflichtungen.

Expertengruppen und Verhandlungsführer führten die Gespräche „intensiv“ weiter, sagte er. „Die letzten Tage haben gezeigt, dass Fortschritte möglich sind, wenn alle ernsthaft mitmachen.“

In den letzten Tagen beklagten sich der Iran und Russland jedoch über die unkonstruktiven Positionen der europäischen Parteien in den Gesprächen.

Am Dienstag riet Baqeri den an den Verhandlungen beteiligten westlichen Parteien, das „Schuldspiel“ beiseite zu legen und echte Diplomatie mit dem Iran zu betreiben.

In Anlehnung an die Bedenken Teherans über die unkonstruktiven Positionen der Europäer zeigte sich auch Russlands Chefunterhändler Michail Uljanow überrascht über die „unlogischen“ Positionen des europäischen Trios. Moskau könne solche „zerstörerischen“ Positionen nicht unterstützen, da sie seinem Verständnis von Diplomatie nicht entsprächen.

Das historische Atomabkommen von 2015 wurde 2018 vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aufgegeben, der dann mit einer gescheiterten Kampagne „Maximaldruck“ die iranische Wirtschaft ins Visier genommen hatte.

Der Iran und die fünf verbleibenden Unterzeichner haben im April in der österreichischen Hauptstadt Gespräche mit dem Ziel aufgenommen, die Sanktionen aufzuheben, nachdem die USA unter Präsident Joe Biden ihre Bereitschaft bekundet hatten, zu dem Abkommen zurückzukehren.

Die siebte Runde der Wiener Gespräche, die erste unter der Leitung des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, wurde am 29. November nach einer fünfmonatigen Pause wieder aufgenommen.

Einige Tage nach der Wiederaufnahme der Gespräche legte der Iran zwei Textentwürfe vor, die sich getrennt mit der Aufhebung der US-Verbote und der Rückkehr des Iran zu den JCPOA-Verpflichtungen befassen, die er als Vergeltung nach dem Verlassen Washingtons und der Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen durch das europäische Trio ausgesetzt hatte.

Teheran gab außerdem an, einen dritten Textentwurf zur Überprüfung der Aufhebung von Sanktionen vorzubereiten.

Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian hat am Montag die Bereitschaft Teherans zum Ausdruck gebracht, einen „guten Deal“ zu erzielen, um die wirtschaftlichen Vorteile des JCPOA voll auszuschöpfen und die Bedenken anderer Parteien auszuräumen.