Der neueste Halo Infinite-Patch behebt Probleme mit der schnellen Wiederherstellung auf Xbox Series X / S • Eurogamer.net

343 Industries hat einen neuen Halo Infinite-Hotfix veröffentlicht, der darauf abzielt, die von Xbox Series X / S-Spielern gemeldeten frühen Wiederherstellungsprobleme zu beheben.

Letzte Woche sah 343 Industries Vorsicht vor der Verwendung der Xbox Series X / S Quick Resume-Funktion während der Kampagne von Halo Infinite, nachdem Spieler anfingen zu melden, dass verdiente Kosmetika nicht in Multiplayer-Inventaren angezeigt wurden – ein vom Entwickler erklärtes Problem war darauf zurückzuführen, dass Quick Resume Sitzungen nicht wieder online brachte.

Damals sagte der Halo-Community-Direktor Brian Jarrard den Spielern: „Ich empfehle, dass Sie nicht nach einer kurzen Zusammenfassungssitzung gehen und sicherstellen, dass Sie online sind, bevor Sie sich in Zeta Halo wagen“, und fügte hinzu, dass „das Team sich bewusst ist“. [of the issue] und wir werden irgendwann eine rückwirkende Lösung haben (Sie erhalten die Kosmetik, die Sie gewonnen haben). „

Halo Infinite auf Konsolen: Xbox Series X/S vs Xbox One S/X.

Fünf Tage später veröffentlichte 343 sein erstes Update, um das Problem zu beheben. Gemäß Klebenotizzettel Mit dem Entwicklerpatch vom 15. Dezember können die Spieler „Verbesserungen der Online-Dienstverbindungen nach dem Aufrufen von Halo Infinite mit Quick Resume auf Konsolen der Xbox Series X / S“ erwarten. Als Ergebnis sollten Spieler „schnellere und stabilere Wiederverbindungen zu unseren Diensten“ sehen.

Der Hotfix behebt auch das damit verbundene Problem, das verhindert, dass Kosmetika in Multiplayer-Inventaren erscheinen, 343 was bedeutet, dass sie jetzt „konsequent“ freigeschaltet werden sollten. Außerdem sollten verdiente Anpassungen jetzt rückwirkend für Spieler freigeschaltet werden, die sie noch nicht erhalten haben. Ebenso können Spieler eine verbesserte Zuverlässigkeit beim Freischalten von Xbox-Errungenschaften erwarten, und alle fehlenden Erfolge sollten jetzt nach der Installation des Updates und der Fortsetzung der Kampagne freigeschaltet werden.

Trotz dieser frühen Rückschläge war Wesley Yin-Poole von Eurogamer der Meinung, dass sich die Halo Infinite-Kampagne in seiner Rezension durchaus lohnt. verleihe ihm ein empfohlenes Abzeichen und nannte es „einen weitgehend erfolgreichen Ausgangspunkt für Halos kühne neue Zukunft“.