US-Wahlen: Trumps schreckliche Spekulation über den Wahltag

D.Onald Trump bereitet sich auf den Machtverlust seiner Partei im Senat infolge der Wahlen vor. Es wird “sehr schwer” für die Republikaner sein, ihre Mehrheit in der zweiten Kongresskammer zu verteidigen, sagte Trump bei einem Treffen mit Spendern in Nashville am Donnerstag, wie die Washington Post unter Berufung auf einen anonymen Teilnehmer berichtete.

Trump ist nicht der erste Republikaner, der ein solches Szenario beschreibt. Zwei Senatoren, Ted Cruz und Ben Sasse, hatten zuvor bei den Wahlen ihrer Partei am 3. November vor einem „Blutbad“ gewarnt. Sasse verwies diese Einschätzung auch ausdrücklich an den Senat.

Trump, 74, beschwerte sich auch über verschiedene Parteifreunde im Senat. Er konnte nicht für ihre Wiederwahl kämpfen. Er würde seine “Seele” verlieren, wenn er dies tun würde, sagte Trump. Er kann und will sich nicht in die Wahlkämpfe dieser Parteifreunde einmischen.

Am 3. November steht nicht nur der Präsident zur Wahl. 35 der 100 Senatoren und das gesamte Repräsentantenhaus werden ebenfalls gewählt. Während 22 republikanische Senatoren gewählt werden, müssen nur 13 Demokraten um ihren Sitz kämpfen. Bisher haben die Republikaner eine Mehrheit von 53 der 100 Senatoren im Senat. Umfragen zufolge stehen republikanische Senatoren in Maine, Colorado, Arizona und North Carolina vor einer Niederlage. Das scheint auch in Iowa möglich zu sein.

In Alabama sieht es so aus, als könnte ein Republikaner den demokratischen Senator besiegen. Bei den Zwischenwahlen 2018 hatte es bereits einen Machtwechsel im Repräsentantenhaus von Republikanern zu Demokraten gegeben. Ohne eine Mehrheit im Kongress hat jeder Präsident nur eine begrenzte Handlungsfähigkeit.

Dies zeigt sich in diesen Wochen im Streit um ein neues Konjunkturpaket. Das Budgetrecht liegt im Kongress. Im Mai hatte das demokratisch dominierte Repräsentantenhaus ein Drei-Milliarden-Paket verabschiedet. Im Senat gab es keine Mehrheit dafür. Trump will wieder Millionen von Schecks an Arbeitslose und Unternehmen schicken.

Die fiskalkonservativen Republikaner im Senat lehnen dies jedoch ab, betrachten dies als Sozialismus und verweisen auf die Rekordverschuldung unter Trump. Obwohl Finanzminister Steven Mnuchin (57) und Nancy Pelosi (80), demokratische Sprecherin des Hauses, weiterhin verhandeln, sind die Aussichten auf einen Kompromiss vor den Wahlen jetzt gering. Der republikanische Mehrheitsführer des Senats, Mitch McConnell (78), appellierte kürzlich an das Weiße Haus, die Gespräche abzubrechen. Er bringt seine Fraktion in dieser heiklen Angelegenheit nicht online, geschweige denn zu einem Konsens mit Trump und den Demokraten.

Die Republikaner handeln jedoch zusammen, bevor Amy Coney Barretts (48), die am Montag erwartet wird, als Richterin am Obersten Gerichtshof bestätigt wird. Die Demokraten rechnen auch mit einem Sitz im Senat für Barrett. Sie wäre die dritte von Trump nominierte Richterin am neunköpfigen Obersten Gerichtshof.

Trump war öffentlich zuversichtlich, bei den Wahlkämpfen am Wochenende gewinnen zu können. Die Umfragen sind “viel besser als vor vier Jahren”, sagte Trump am Samstag nach seiner frühen Abstimmung in West Palm Beach (Florida). Er sagte hier: “Ich habe für einen Mann namens Trump gestimmt.” Die Amerikaner hätten die Wahl zwischen einem Aufschwung unter seiner Führung oder einer “Depression”, wenn sein Rivale Joe Biden die Wahl gewinnen würde.

Trumps Stimme wurde von einem Tageshoch für neue Koronainfektionen überschattet. Die Vereinigten Staaten verzeichneten am Freitag landesweit fast 83.000 Neuinfektionen mit dem Virus. Trump hat am Samstag Kampagnenveranstaltungen in Florida, North Carolina und Ohio abgeschlossen. Die Umfragezahlen sind “unglaublich gut”, nur die Medien haben nicht darüber berichtet. Er sei alles andere als besorgt, sagte Trump in Columbus, Ohio. Sie sind in einer besseren Position als vor den Wahlen vor vier Jahren.

Trump führte die zunehmenden Covid-Infektionen auf die Tatsache zurück, dass die USA so viel “wie kein anderes Land” testeten. Vor seinen Fans in North Carolina rief er: „Covid, Covid, Covid. Übrigens werden Sie am 4. November nichts mehr davon hören. Am Sonntag steht die Wahlkundgebung des Präsidenten in New Hampshire auf der Tagesordnung.

Am Sonntagabend wurde bekannt gegeben, dass der Stabschef und ein weiterer enger Berater von Vizepräsident Mike Pence positiv auf Corona getestet hatten. Laut einem Bericht der New York Times wollte das Weiße Haus, dass diese Informationen geheim gehalten werden. Vizepräsident Pence selbst habe am Samstag einen negativen Test für Corona durchgeführt. Pence plant, am Sonntag einen Kampagnenauftritt in North Carolina abzuhalten. Das Weiße Haus ist seit mehreren Wochen ein Corona-Hotspot. Das Tragen von Masken ist hier noch weitgehend ungewöhnlich.

Der demokratische Herausforderer Joe Biden (77) befasste sich am Samstag in Pennsylvania in einer Wahlkampfrede mit Trumps Corona-Krisenmanagement. “Dies ist Trumps Präsidentschaft”, sagte er und bezog sich auf die mehr als 224.000 Todesfälle durch Korona in den Vereinigten Staaten. Trump behauptet immer noch, dass das Virus “und dass wir lernen, damit zu leben”. Tatsächlich fordert der Präsident jedoch, “dass wir uns darauf vorbereiten, daran zu sterben”, sagte Biden. “Und das ist falsch.”

Ex-Präsident Barack Obama beschuldigte Trump auch des Scheiterns in der Koronakrise. Die Idee, dass das Weiße Haus etwas anderes getan hat als “es komplett vermasselt”, ist Unsinn, sagte Obama in einer Rede in Florida. „Donald Trump wird uns nicht alle plötzlich beschützen. Er kann nicht einmal die grundlegenden Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen “, fügte der ehemalige Präsident hinzu und bezog sich auf Trumps Koronainfektion vor drei Wochen.

Obama machte sich über Trump lustig, nachdem er kürzlich ein Fernsehinterview abgebrochen hatte. Trumps Verhalten zeigt, dass er seinem Büro nicht gewachsen ist. Er war erstaunt, dass sein Nachfolger während des Interviews so wütend wurde. Trump “wurde wütend und stürmte aus dem Interview”, neckte Obama.

Nach den neuesten Umfragen ist Biden Trump immer noch weit voraus, wenn auch nur bundesweit mit durchschnittlich rund acht Prozentpunkten als Portal. “Wirklich klare Politik“Hat berechnet. Verschiedene Umfrage In den Schlüsselstaaten Arizona, Florida, Michigan und Pennsylvania liegt Biden ebenfalls vorn. Die meisten Umfragen wurden jedoch vor dem TV-Duell zwischen Trump und Biden am vergangenen Donnerstagabend durchgeführt. Mit AP.