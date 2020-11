US-Wahl 2020: Trump-Rede schockiert USA! Republikaner fassungslos, Star im Fernsehen den Tränen nahe – “faschistisch”

In einer 17-minütigen Rede schimpfte Trump gegen Wahlbetrug und verbreitete falsche Informationen. Partyfreunde gehen zu weit. Denkwürdige Szenen folgen im Fernsehen.

Washington DC – Bereits in der Wahlnacht Donald Trump erklärte vorzeitig seinen Wahlsieg. Am Donnerstag verursachte der amtierende US-Präsident einen weiteren Skandal: In einer 17-minütigen Rede im Weißen Haus behauptete er erneut, ohne Beweise vorzulegen, dass das Wahlergebnis ein „Betrug“ der Demokraten sei.

Trump erschreckt USA mit Wahlrede: “Gefüllt mit Lügen”

Zuvor hatte Trump zwei Tage lang nicht gesprochen und stattdessen auf Twitter tobte – was auch Die Klimaaktivistin Greta Thunberg kritisierte spöttisch. Der Kurznachrichtendienst versorgt immer mehr seiner Tweets mit Warnungen. Ähnlich verhält es sich auch mit dem sozialen Netzwerk Facebook. Noch bevor die ersten Wahllokale geschlossen wurden, wurde die Amerikanischer Präsident verkündet: „Gewinnen ist einfach. Verlieren ist nie einfach. Nicht für mich. Während seines Auftritts zeigte er, wie ernst er mit dieser Aussage ist. “Wenn Sie die gesetzlichen Stimmen zählen, gewinne ich leicht”, sagte Trump und sprach von “Horrorgeschichten”.

Aber das Echo war wieder ganz klar: Eine kurze Aussage “voller Lügen” war das Aussehen, schreibt der New York Times. Noch drastischer als die Trump-kritische Zeitung reagierte mehrere US-Fernsehsender. Die Erklärung, gespickt mit unbegründeten Behauptungen, ging für die Sender zu weit – nicht nur angesichts der aktuellen Zwischenergebnisse.

US-Wahl 2020: Rundfunkveranstalter haben Trump-Sendungen abgesagt – Romney widerspricht eindeutig dem US-Präsidenten

ABC, NBC und CBS nicht nur die Übertragung unterbrochen, aber korrigierte Trump oder machte klar, dass sie glaubten, sein Zitat sei falsch. “Wir müssen jetzt aufhören, da der Präsident eine Reihe falscher Behauptungen aufstellt”, sagte er NBC-Journalist Lester Holt. Kollegin Dana Bash von CNN war auch entsetzt: „Es ist nicht nur gefährlich. Es ist unsinnig “. Trumps Versuche, die Briefwahl zu diskreditieren, hätten den Weg zu diesem Moment geebnet, urteilte sie.

Aber nicht nur die Sender reagierten irritiert auf Trumps Auftritt. Die Szenen im Weißen Haus lösten im ganzen Land zahlreiche Reaktionen aus. Auch seitens der Republikaner. “Jede Stimme zu zählen ist das Herzstück einer Demokratie”, sagte die Partei Senator Mitt Romney auf Twitter. In den letzten Tagen hatten sich Trumps Parteifreunde von Aussagen des Präsidenten distanziert.

“Wenn Sie nicht wussten, dass Joe Biden sich 270 nähert, hat Donald Trump nur alle Beweise geliefert, die Sie jemals brauchen werden.” pic.twitter.com/urOeCrbzHr – Eine späte Show (@colbertlateshow) 6. November 2020

Machte einen emotionalen Auftritt Stephen Colbert in seiner national respektierten “Späte Show”. Fast unter Tränen kommentierte er Trumps Auftritt im Weißen Haus: “Donald Trump hat hart gearbeitet, um heute Abend etwas zu zerstören.” Colbert gab in seiner Ansprache offen zu, dass er nicht erwartet hatte, dass es ihn so hart treffen würde: „Wir alle wussten, dass er so etwas tun würde. Was ich nicht wusste ist, dass es so weh tun würde. Ich hatte nicht erwartet, dass es mein Herz brechen würde. “”

Colbert nannte Trump eins in der Mehrfachsplitsequenz “Faschisten” – und klassifizierte die Präsidentenadresse als Beweis für Trumps Wahlniederlage.

Trump vor Wahlniederlage? Republikaner entsetzt – US-Präsident “verrückte Rede”?

Adam Kinzinger, Republikaner und für den Bundesstaat Illinois im Repräsentantenhaus, nannte Trumps Rede “verrückt”. Er schrieb auf Twitter: “Wir wollen, dass jede Stimme gezählt wird.” Er sagte, wenn Trump wirklich Anzeichen dafür habe, dass Wahlmanipulationen stattfinden, sollte er Beweise vorlegen – und keine Fehlinformationen verbreiten.

Larry Hogan, das Republikanischer Gouverneur von Texas *fand auch harte Worte für Trumps Verhalten. Er twitterte: „Es gibt heute Abend keine Verteidigung für die Kommentare des Präsidenten, die unseren demokratischen Prozess untergraben. Amerika zählt die Stimmen, und wir müssen die Ergebnisse respektieren, wie wir es immer getan haben. Keine Wahl oder Person ist wichtiger als unsere Demokratie. “”

Andere führende Republikaner versäumte es, eine Erklärung zu Trumps scharf kritisiertem Auftritt im Weißen Haus abzugeben. Mitch McConnell, Mehrheitsführer des Senats, lehnte Medienanfragen ab. Inzwischen hatten der Demokrat und US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden* wies in seiner Rede darauf hin, dass Demokratie “manchmal ein wenig Geduld erfordert”

