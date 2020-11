Dieses 1-Cent-Angebot überlebte nur wenige Stunden

Der Preis von 1 Cent pro Jahr dafür Fußball Bundesliga war ein klares Signal für Branchenkenner: Amazonas verkauft “Waren” von einem Lieferanten, mit dem man in den letzten Monaten große Probleme hatte. Es ging um das TV-Signal von Eurosport 2 HD Extra, auf dem Eurosport (Discovery Group) einmal Bundesliga am Freitag gezeigt. Das Interesse an den Rechten ging verloren und sie wurden an DAZN weitergegeben. Eurosport 2 HD Extra blieb bei Amazon – wahrscheinlich aufgrund der Verträge zwischen Discovery und Amazon. Der Sender übernahm das DAZN-Signal.

Im Rahmen des Corona-Krise Discovery versuchte, die Bundesliga-Rechte endgültig loszuwerden. Dies geschah auch auf der Rückseite des Unterlizenzinhabers DAZN, aber auch auf Kosten von Amazon. Schließlich gab es bestehende Verträge. Ohne weiteres ließ Amazon die Sendungen am Ende der ersten Sperrung selbst produzieren – seltsamerweise ausgerechnet von Eurosport.

1 Cent Angebot war buchbar

Jetzt war es Amazon am Freitag, der das Endkundengeschäft ins Wanken brachte. Weil Amazon einerseits den Preis des Eurosport-Spielers massiv gedrückt hat, hat es andererseits auch DAZN geschadet. Denn wer das 1-Cent-Angebot gebucht hat, wird im kommenden Jahr zumindest wegen der Bundesliga kein DAZN-Kunde

Das Angebot hielt jedoch nicht so lange an, wie Amazon es versprochen hatte. Am Freitagabend war es wieder weg. Wie die Kollegen des Medienmagazins DWDL berichten, suchte Discovery am Freitag noch nach einem Gespräch mit Amazon, um das Angebot zu stoppen. Neugierig: Nachdem Amazon seinen Kollegen am Freitag bis Ende des Jahres erstmals eine Aktion bestätigt hatte und diese auch auf der Amazon-Website zu lesen war, ruderte ein Sprecher kurz darauf zurück. Sie bieten gelegentlich zeitlich begrenzte Preisaktionen an, zitiert DWDL einen Sprecher. Entdeckung machte keinen Kommentar.

Was wirklich hinter der Aktion von Amazon steckte und ob es möglicherweise nur ein Zeichen von Marktmacht sein sollte, werden Außenstehende wahrscheinlich nicht herausfinden. Tatsache ist jedoch, dass das 1-Cent-Angebot mindestens einige Stunden verfügbar war und auch erfolgreich gebucht werden konnte. Am Ende bleibt es jedoch eine Werbekampagne für den Amazon Channel. Übrigens kann man dort bei DAZN noch Bundesliga spielen mit 5,99 Euro pro Monat Sehen Sie deutlich günstiger als bei DAZN direkt.





Lesen Sie jetzt weiter Fußball Bundesliga: Alle Spiele, alle Tore und so sind Sie live dabei

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn Sie über den markierten Link einkaufen. Dies hat keinen Einfluss auf den Preis des Produkts. Das Einkommen trägt dazu bei, Ihnen unseren hochwertigen Journalismus kostenlos anbieten zu können.