US-Flugzeuge nach dem Abschuss einer nordkoreanischen Rakete als „Vorsichtsmaßnahme“ am Boden

Der Beamte sagte, es handele sich nicht um einen nationalen Bodenstopp und könnte von einer regionalen Flugsicherungseinrichtung ausgestellt worden sein.

Laut Captain Pamela Kunze, Hauptsprecherin von NORAD, hat das NORAD-Hauptquartier keine Warnung bezüglich einer möglichen Bedrohung für die Vereinigten Staaten ausgegeben.

Die für das Flugsicherungssystem des Landes zuständige Federal Aviation Administration sagte, der Bodenstopp sei ein Sicherheitsfehler.

„Vorsichtshalber hat die FAA am Montagabend den Abflug von einigen Flughäfen an der Westküste vorübergehend ausgesetzt“, heißt es in einer Erklärung der FAA. „Der volle Betrieb wurde in weniger als 15 Minuten wieder aufgenommen. Die FAA ergreift regelmäßig Vorsichtsmaßnahmen. Wir überprüfen den Prozess rund um diese Bodenunterbrechung wie nach all diesen Ereignissen.“

Die NORAD-Sprecherin sagte, dass die normale Abfolge nach dem Start eingehalten wurde: Der Raketenstart wurde erkannt und es wurde davon ausgegangen, dass er keine Bedrohung für die kontinentalen Vereinigten Staaten darstellt. Die gängige Praxis ist, dass die FAA eine ständige Verbindung mit der NORAD-Einsatzzentrale unterhält, so dass sie sich der schnellen Bewertung bewusst gewesen wäre. Live-Aufzeichnungen der ATC-Flugsicherung am Flughafen Burbank in Kalifornien zeigen detailliert einen Fluglotsen, der einem Flug aus dem Südwesten mitteilt: „Es gibt derzeit Bodenstopps für alle Abflüge, alle Flughäfen. Die Nachricht, die wir erhalten haben, lautet, dass es bis auf weiteres ist". Eine weitere Frequenzaufzeichnung vom Kontrollturm in Hillsboro, Oregon, zeigt den Lotsen, der dem Piloten einer Cessna sagt, dass er landen soll, und sagt: „Wir haben gerade eine Benachrichtigung erhalten, dass wir einen nationalen Bodenstopp machen müssen". Ein Sprecher des San Diego International Airport sagte gegenüber CNN, dass der Flughafen „von der Flugsicherung darüber informiert wurde, dass es einen inländischen Bodenstopp gab, aber kurz darauf" [5-7 minutes] Unserem Betriebsteam wurde mitgeteilt, dass es in Ordnung war. „ Andere von CNN kontaktierte Flughäfen an der Westküste gaben an, dass ihnen die Bestellung nicht bekannt sei. Es ist unklar, warum der Bodenstopp eingerichtet wurde, da eine Erklärung der US-Streitkräfte in Korea besagt, dass der Test keine Bedrohung für das US-amerikanische oder südkoreanische Territorium oder das Militärpersonal darstellt, aber „der Raketenstart unterstreicht die destabilisierende Wirkung der Waffenprogramme. „ Nordkorea führte am Dienstag gegen 7:27 Uhr Ortszeit (Montag 17:27 Uhr ET) einen vermutlich ballistischen Raketentest durch. Das Strategische Kommando der Vereinigten Staaten und NORAD verwenden Satelliten und Radargeräte, um jeden Raketenstart auf der ganzen Welt zu verfolgen und können schnell einschätzen, ob ein Start eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellt. Es ist nicht öffentlich bekannt, dass Nordkorea eine zuverlässige Langstreckenrakete mit einer zuverlässigen Fähigkeit, die Westküste zu erreichen, stationiert hat, sagten Beamte CNN in der Vergangenheit, obwohl Nordkorea sein Programm weiterentwickelt hat, einschließlich der Fortschritte bei seiner Langstreckenballistik . Raketen.