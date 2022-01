Untersuchung: Rund 1.500 Statuen und Straßen ehren Nazis auf der ganzen Welt – auch in Deutschland und den USA

Diese Geschichte war ursprünglich veröffentlicht am 27. Januar, von Der Vorwärts. Anmelden Hier um die neuesten Geschichten zu erhalten Der Vorwärts jeden Morgen zu Ihnen geliefert.

Deutschland, das lange Zeit als internationales Vorbild für die angemessene Aufarbeitung seiner Holocaust-Geschichte galt, hat derzeit dennoch mindestens 162 Straßen und Schulen, die nach Nazis und ihren Kollaborateuren benannt sind, wie eine Untersuchung von Forward ergab.

Diese öffentlichen Ehrungen von Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs schreckliche Gräueltaten begangen haben, bestehen trotz Deutschlands strenger Gesetze gegen das Zeigen von Nazifahnen oder anderen Symbolen fort, und obwohl viele seiner Großstädte dies in den letzten zwei Jahrzehnten getan haben Auftragsberichte mit dem Ziel, unangemessene Ehrungen von NSDAP-Mitgliedern und anderen mit rassistischer oder antisemitischer Vergangenheit auszumerzen. Die meisten befinden sich in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland.

The Forward hat jede dieser Straßen und Schulen als Teil der laufenden Bemühungen dokumentiert, alle Statuen, Denkmäler und andere öffentliche Präsentationen von Nazis und ihren Kollaborateuren auf der ganzen Welt öffentlich aufzulisten. Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag 2021 haben wir veröffentlicht unsere erste Untersuchung, die 320 solcher Denkmäler in 16 Ländern auf drei Kontinenten umfasste.

Nach einem weiteren Jahr der Berichterstattung haben wir der Liste weitere 1.135 Artikel hinzugefügt, wodurch sich die Gesamtzahl auf 1.455 in 25 Ländern erhöht, darunter die Vereinigten Staaten und fünf westeuropäische Nationen. Die aktualisierte Liste enthält 11 weitere Nazi-Denkmäler in sieben US-Bundesstaaten – Alabama, Florida, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia und Wisconsin – was die Gesamtzahl in unserem eigenen Land auf 26 erhöht.

Als Reaktion auf den ursprünglichen Artikel stimmten lokale Beamte in einer belgischen Stadt im Dezember dafür, ihr Denkmal unter internationalem Druck zu entfernen. Unsere Untersuchung führte auch zu Diskussionen über das Problem an so unterschiedlichen Orten wie Wisconsin, und Aserbaidschan.

Die lokale Regierung in Zedelgem, Belgien, beschlossen, von seinem Stadtplatz zu entfernen eine Skulptur aus dem Jahr 2018, die lettische Kollaborateure der Nazis ehrt, trotz lautstarker Verteidigung des Denkmals durch Lettland Außenminister und Unterstaatssekretär.

Außerhalb Belgiens sind die meisten ursprüngliche Anfrage, konzentrierte sich auf Osteuropa, wo der Holocaust-Revisionismus – oft begleitet von Neonazi-Kundgebungen – am offenkundigsten ist. Aber die Berichterstattung über das letzte Jahr zeigt, dass selbst in Deutschland und Österreich, Ländern, die allgemein für ihre Anerkennung der Nazi-Gräueltaten und ihre Aufklärung nach dem Krieg respektiert werden, die Holocaust-Verzerrung weit verbreitet ist.

Deutschland hat seit sechs Jahrzehnten weitreichende Maßnahmen ergriffen, um den Schrecken des Holocaust zu begegnen. Schullehrpläne befassen sich mit der bewegten Geschichte und beinhalten oft Exkursionen in Konzentrationslager. Die Regierung hat rund 100 Milliarden Dollar an Reparationen bereitgestellt an Überlebende und ihre Nachkommen. Holocaustleugnung ist illegal. Doch in den vergangenen 25 Jahren haben zahlreiche deutsche Groß- und Kleinstädte Schulen und Straßen neu nach prominenten Nazis benannt.

Zum Beispiel wurden mindestens sieben öffentliche und private Einrichtungen – ein Graduierteninstitut an einer Universität, ein College an einer anderen, eine Veranstaltungshalle, ein Pflegeheim, ein Krankenhaus, eine Straße und eine Schule – alle nach Alfried Krupp benannt Industrieller wegen Kriegsverbrechen im Jahr 1948 für schuldig befunden.

Krupp wurde verurteilt, Zwangsarbeiter von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen eingesetzt und mehr als 30.000 von ihnen zu Tode gearbeitet zu haben; Der Umfang seiner Gräueltaten erforderte ein separates Tribunal in Nürnberg.

Krupp wurde 1952 aus der Haft entlassen; Nach seinem Tod im Jahr 1967 begann die von ihm gegründete Stiftung, Geld für wohltätige Zwecke und öffentliche Arbeiten zu verwenden, wobei der Schwerpunkt auf Wissenschaft und Bildung lag. 2001 spendete die Stiftung der heutigen Jacobs University Bremen 10 Millionen Deutsche Mark – umgerechnet rund 7,6 Millionen US-Dollar in heutiger US-Währung – für den Bau ihres ersten Residential College, das nach Krupp benannt ist.

Und er ist kaum der einzige Nazi-Kollaborateur, dessen Name im heutigen Deutschland öffentlich zur Schau gestellt wird.

Das Land ist übersät mit Straßen zu Ehren von Wernher von Braun, der Raketen baute, mit denen Zivilisten in alliierten Nationen getötet wurden; Mehr als 10.000 KZ-Häftlinge starben beim Bau dieser Waffen.

Es gibt auch Straßen, die nach Friedrich Flick benannt sind, dessen Stahlimperium auf der Enteignung jüdischer Unternehmen aufgebaut wurde; Max Ilgner, ein leitender Angestellter der IG Farben, die das Zyklon B-Gas für die Gaskammern von Auschwitz herstellte; Albert Reinmann Jr., dessen Betriebe Gefangene bis zu dem Punkt misshandelten, an dem sogar das örtliche NSDAP-Büro eingreifen musste; und Ferdinand Sauerbruch, Leiter der medizinischen Abteilung des Amtes für das Dritte Reich, das für die Genehmigung schrecklicher Experimente an KZ-Häftlingen zuständig war.

Solche Straßennamen bestehen trotz der Tatsache, dass Kommunalverwaltungen in den meisten großen deutschen und österreichischen Städten in den letzten zwei Jahrzehnten Gremien von Historikern und anderen Experten angeworben und seitenweise Beweise gesammelt haben, um eine solche öffentliche Ehrung auszurotten.

Manchmal fügt eine Stadt eine Offenlegungstafel hinzu, um die Geschichte des Geehrten anzuerkennen. So brachte Wien 2016 ein Schild an der Ferdinand-Porsche-Straße an, auf dem steht: „Die Probleme in seiner Biografie sind seine Mitgliedschaft in NSDAP und SS“ – bezogen auf die NSDAP und ihren paramilitärischen Arm – „die Beschäftigung von Zwangsarbeitern und seine Arbeit in der NS-Rüstungsindustrie.“

Insgesamt hat der Forward 178 Statuen, Denkmäler, Straßen oder andere Arten des Gedenkens an Nazi-Kollaborateure in Deutschland und Österreich sowie 112 solcher Gegenstände in vier anderen westeuropäischen Ländern gezählt: Italien, Spanien, Belgien und Großbritannien. Wir haben auch 25 zusätzliche Denkmäler für deutsche, ukrainische und weißrussische Kollaborateure in Alabama, Florida, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia und Wisconsin gefunden, womit sich die in den Vereinigten Staaten bekannte Gesamtzahl auf 37 erhöht.

Einige dieser Fälle betrafen die Bundesregierung. Das Kennedy Space Center der NASA auf Merritt Island, Florida, hat zum Beispiel eine Konferenzeinrichtung, die nach Dr. Kurt H. Debus benannt ist, einem Nazi-Wissenschaftler, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten gebracht wurde.

Debus war ein engagierter Nazi, der seine SS-Uniform zur Arbeit trug; Seine V2-Raketen wurden von Sklaven gebaut, die in unterirdischen Tunneln lebten und arbeiteten.

Im Februar 2021 entfernte die NASA nach Lobbyarbeit ihrer eigenen Mitarbeiter eine Büste eines anderen Nazi-Wissenschaftlers, Wernher von Braun, des leitenden Ingenieurs bei der Entwicklung der Raketentechnologie des Dritten Reichs, der nach dem Krieg für die US-Armee und dann für die NASA selbst arbeitete .

Das US Space & Rocket Center, eine Tochtergesellschaft der Smithsonian Institution, entfernte ebenfalls erst diese Woche seine eigene Büste von Braun, Tage nach diesbezüglichen Anfragen seitens des Forward. Aber das Zentrum hat immer noch ein großes Display an seiner Wand mit einem von Braun-Zitat: „Die Rakete wird den Menschen von seinen verbleibenden Ketten befreien, den Ketten der Schwerkraft, die ihn immer noch an diesen Planeten binden. Es wird ihm die Tore des Himmels öffnen.“

Von Braun gehörte wie Debus zu den rund 1.600 deutschen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern, die nach dem Krieg im Rahmen eines geheimen Geheimdienstprogramms namens Operation Paperclip in die USA gebracht wurden. Er erhielt 1975 die National Medal of Science und wurde 1967 in die National Academy of Engineering aufgenommen.

Von Brauns Name ziert immer noch eine Forschungshalle der Universität von Alabama in Huntsville, einer öffentlichen Einrichtung, sowie einen Unterhaltungskomplex im Besitz dieser Stadt, wo er an der Entwicklung des Apollo-Mondprogramms mitgewirkt hat.

The Forward hat seine Liste der mit den Nazis in Verbindung stehenden Denkmäler anhand von Kriterien zusammengestellt, die Sie hier detailliert finden können. Es reichte nicht aus, dass die Person Antisemit oder gar NSDAP-Mitglied gewesen war – sonst hätte allein Deutschland mehrere hundert Einträge mehr gehabt. Stattdessen haben wir nur Personen und Organisationen aufgenommen, die eine direkte Verbindung zur Unterstützung des Dritten Reiches oder zur Ermöglichung des Holocaust hatten.

Einige, wie Spaniens Blaue Legion, kämpften für Deutschland; andere, wie die ukrainische örtliche Hilfspolizei, massakrierten Juden. Die Liste umfasst einen russischen Kosakengeneral, einen italienischen Kriegsverbrecher, der in Mussolinis Nazi-Marionettenrepublik diente, flämische und ukrainische Geistliche, die Tausende von Männern für die SS rekrutierten, und mehr.

Heute, da der Antisemitismus weltweit weiter zunimmt und die Erinnerung an den Holocaust verblasst, versuchen die laufenden Ermittlungen des Forward, alle öffentliche Anerkennung von Nazi-Kollaborateuren vollständig zu dokumentieren. Nachfolgend finden Sie unsere Liste.

Der Vorwärts ist eine unabhängige, gemeinnützige Nachrichtenorganisation, die sich der prägnanten Berichterstattung über die Themen, Ideen und Institutionen verschrieben hat, die für amerikanische Juden von Bedeutung sind.