Andere Sportarten: Ski Alpin-Curtoni gewinnt den Super-G von Cortina d’Ampezzo, während Goggia ausfällt

(Reuters) – Elena Curtoni gewann am Sonntag in Cortina d’Ampezzo den Weltcup-Super-G, als die italienische Landsfrau Sofia Goggia etwas mehr als zwei Wochen vor den Speed-Events bei den Olympischen Spielen in Peking stürzte.

Goggia, die die Abfahrts-Weltcupwertung anführt, verlor im dritten Abschnitt der tückischen Strecke das Gleichgewicht und schien sich ein Knie zu verdrehen, bevor sie aufstand und langsam die Piste hinunterfuhr.

Der 29-jährige Goggia hat in dieser Saison fünf der sechs Weltcup-Abfahrten gewonnen und hoffte, sich in Cortina d’Ampezzo ein Double zu sichern, nachdem er sich in der Abfahrt am Samstag im italienischen Resort durchgesetzt hatte.

Der Super-G der Frauen bei den Olympischen Spielen ist für den 2. Februar geplant. 11, vier Tage vor der Abfahrt.

Goggia verlor auch die Führung in der Super-G-Weltcupwertung an eine andere Italienerin, Federica Brignone, die den vierten Platz belegte.

Am Ende landete sie 0,32 Sekunden hinter Curtoni, der eine Zeit von 1 Minute 20,98 Sekunden fuhr, um die Österreicherin Tamara Tippler um 0,09 und die Schweizerin Michelle Gisin um 0,24 zu schlagen.

Brignone hat 377 Punkte in der Super-G-Wertung vor Curtonis 348 und Goggias 332.

Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die zuletzt 2020 einen Weltcup-Super-G gewann, baute mit Rang 16 ihren Gesamtweltcup-Vorsprung um 15 Punkte vor der Tschechin Petra Vlhova aus.

