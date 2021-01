UHR: Wie Dominic Thiem das Training vor der anstrengenden Tennissaison verstärkt

In den letzten Jahren gab es einige Namen, die zu beeindrucken begannen. Im Laufe der Jahre hat der Österreicher Dominic Thiem in seinem Spiel ständige Anzeichen einer Verbesserung gezeigt. Die schreckliche Stärke seiner Grundschläge in den letzten 12 Monaten war atemberaubend. Er war letztes Jahr erfolgreich im Tennis.

Einer der Schüsse, die sich im österreichischen Spiel dramatisch verbessert haben, ist die Rückhand. Nur wenige auf Tour verwenden die einhändige Rückhand so überzeugend wie er. Seine Bemühungen in der Nebensaison haben sich ausgezahlt. Einige Wochen nach Saisonende begann Thiem mit dem Training für die folgende Saison. In der jüngeren Vergangenheit gab es in seinen Bemühungen ein anderes Gefühl der Reife.

Pures Engagement von Dominic Thiem im Training

in dem Video Unten sehen wir die Intensität des österreichischen Trainingsplans. Das Engagement, das er zeigt, ist das eines echten Profis. Der 27-Jährige kann am Strand trainieren sehen. und dazuEr kann auch verschiedene Tennisübungen machen. Nachdem die Fans seine Heldentaten auf dem Platz gesehen haben, werden sie feststellen, dass es auf die Bemühungen ankommt, die er mit absoluter Hingabe unternimmt.

Mit Beginn der Saison 2021 sind ATP-Stars auf dem Weg nach Down Under. Dominic Thiem wird sein Land zum ATP Cup führen, der vor den Australian Open im Melbourne Park ausgetragen wird. Sein Vater Wolfgang Thiem wird der Kapitän von Österreich sein.

Dominic Thiem möchte seinen Erfolg auf den Hartplätzen fortsetzen. Der Gewinn der US Open hat den Affen möglicherweise vom Rücken genommen. Thiem möchte jedoch auch sein Happy Slam-Ergebnis für 2020 verbessern und im Jahr 2021 noch weiter gehen.

