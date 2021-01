Ben Platt spricht über sein neues Netflix-Sonderkonzert, Staffel 2 von ‘Politician’

Ben Platt sah vielleicht cool und gesammelt aus, als er zum ersten Mal in seinem neuen Netflix-Konzert-Special „Ben Platt: Live From Radio City“ auf der Bühne stand, aber er war nicht gerade ruhig.

“Es war sehr surreal und das ganze erste Lied fühlte ich mich sehr ängstlich und angespannt”, sagte Platt während eines Interviews auf “Variety Live!” auf Instagram. „Und sobald wir die erste Nummer überschritten hatten, war es wie ein freier Fall. Es war toll.”

Der Film wurde auf der letzten Etappe von Tonys Gewinner-Tour für sein Debütalbum “Sing to Me Statt” gedreht. Zwischen den Songs – die Cover von Elton John- und Brandi Carlile-Hits enthielten – spricht Platt davon, seinen Eltern gegenüber schwul zu werden (er war 12 und rief sie während einer Schulreise nach Israel an), sein spätes Großmutter und mehr als eine gescheiterte Romanze.

„Ich wollte den Eindruck erwecken, dass das Album eine Art Beichtstuhl war. Ich wollte, dass Sie etwas davon profitieren, wenn Sie die Live-Show sehen, die Sie mit dem Album nicht gewonnen haben “, sagt der„ Politiker “-Star. „Und das hat alle Songs in einen so persönlichen und spezifischen Kontext wie möglich gebracht, damit die Leute wirklich genau wissen, woher sie kommen. Ich denke, abgesehen davon, dass man sich musikalisch in das Lied verliebt, besteht der Weg, sich wirklich mit einem zu verbinden, darin, genau zu wissen, wo sie geboren wurden.

Der Film beginnt damit, dass Platt sich hinter den Kulissen vorbereitet, was seiner Meinung nach von ähnlichen Bildern von Liza Minnelli in seinem legendären TV-Special „Liza with a Z“ von 1972 inspiriert wurde. Minnellis Einfluss breitete sich auf andere Teile seiner Bühnenperformance aus.

“Ich fand es toll, dass es so fehlerhaft war”, sagt Platt. „Sie sehen, wie sie sich mit einem Handtuch den Schweiß abwischt, Sie sehen, wie sie atmet. Es ist nicht übermäßig gereinigt. [Director] Alex Timbers, der Regie führte [my special] Wunderschön, er und ich wollten wirklich, dass es lebendig und fehlerhaft ist, und es war ein bisschen schwierig für mich als sehr anale, perfektionistische Typ-A-Person. Ich wollte hereinkommen und jede kleine Note und jedes kleine Klopfen aufräumen, wie ” Können wir den Schweiß reduzieren? ” Aber ich denke es lohnt sich. Ich denke, es fühlt sich wirklich wie eine Live-Erfahrung an, wie eine einzigartige Sache, die einmal passiert ist und nie wieder passieren wird.

Was die Musik der Zukunft betrifft, sagt Platt, er würde gerne mit Ariana Grande und Cynthia Erivo zusammenarbeiten, die er fünf Nächte hintereinander besuchte, als sie im Musical “Color Purple” am Broadway war.

Platt’s anderes Netflix-Projekt, die zweite Staffel von “The Politician”, wird am 19. Juni uraufgeführt. Das Rennen im Senat zwischen Payton (Platt) und der amtierenden Dede Standish (Judith Light) wird heiß und böse. Mit Payton und seinen etwas älteren Kindheitskohorten: “Ich denke, es ermöglicht etwas schärferen, konzentrierten Humor und etwas mehr Perversität, es macht Spaß und alles ist etwas einfacher”, sagt Platt. . „Ich denke, wir müssen in der ersten Staffel so viel zusammenstellen, so viele Leute erstellen und eine Hintergrundgeschichte erzählen, und jetzt können wir uns wirklich auf die Besonderheiten dieser Wahl konzentrieren. Und es ist New York, das wir lieben.

Momentan ist Platt mit seinem Freund Noah Galvin, dem Star von “Dear Evan Hansen”, und seinem Bruder Henry Platt, der “RuPaul’s Drag Race” spielt, in seinem Haus in Los Angeles in Haft. “Wir haben so ziemlich jede Saison zugesehen”, sagt Platt.

Und ja, er “arbeitet” seinen eigenen Drag-Queen-Namen. “Es ist eine ‘Sound of Music’-Referenz: Refafa LaTiti, die ich mag, aber die Jury ist nicht da”, erklärt Platt mit einem Lachen. „Sie ist eine Königin des Musicals, wenn Sie so wollen. Viele Lederhosen [and] viel österreichischer Einfluss.