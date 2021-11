UHR: Sebastian Vettel mit Babygesicht und dem schneidigen Helmut Marko während der Red Bull Academy Days

Sebastian Vettel ist viermaliger Weltmeister. Er wird mit Sicherheit einer der besten Fahrer in der Geschichte der Formel 1 bleiben. Vettel hat viele Rekorde aufzuweisen und ist immer noch der jüngste Fahrer, der eine Meisterschaft gewonnen hat.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Die meisten seiner Erfolge hat er mit dem Red Bull Racing Team erzielt. Er trat in den Kader ein, nachdem er das Red Bull Academy-Programm von Toro Rosso zu Red Bull absolviert hatte.

Sebastian Vettel fuhr von 2009 bis 2014 für das österreichische Team. In diesem Zeitraum von sechs Jahren gewann er 38 Rennen mit dem Team und gewann von 2010 bis 2013 vier Meisterschaften in Folge.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

GESCHICHTE ANSEHEN: Rangliste der besten Red Bull F1 Special Edition-Lackierungen

In einer Rückblende sehen wir einen sehr jungen Sebastian Vettel mit anderen Fahrern aus der Akademie und Dr. Helmut Marko, dem Red Bull Junior Programm Manager.

Marko und Vettel verbindet im Laufe der Jahre eine großartige Beziehung. Und das Rückfallbild von 2002 zeigt sein Debüt. Der deutsche Pilot lässt sich noch immer von Zeit zu Zeit von dem Österreicher bezüglich seiner Karriere beraten.

Es war der Sebastian Vettel, den wir kennen: Helmut Marko

Wie berichtet von F1only.frMarko hatte Vettel zunächst geraten, Aston Martin nach seiner Entlassung von Ferrari nicht zu besuchen. Er hatte seinem ehemaligen Manager gegenüber erwähnt, dass er ein Sabbatical nimmt und ein Jahr später zu einem hochrangigen Team zurückkehrt.

Nachdem Vettel jedoch in Baku mit P2 das erste Podium für Aston Martin gewonnen hatte, war Marko sehr beeindruckt.

Formel 1 F1 – Grand Prix von Aserbaidschan – Baku City Circuit, Baku, Aserbaidschan – 6. Juni 2021 Sebastian Vettel von Aston Martin feiert mit einer Trophäe auf dem Podium nach dem zweiten Platz REUTERS / Anton Vaganov

„Es war der Vettel, den wir kennen, die Art und Weise, wie er auf das Podest kam, aber vor allem seine Überholmanöver, seine Kämpfe mit Gasly, die erste Runde. Ich freue mich sehr, dass dieser Wechsel in sehr kurzer Zeit vollzogen wurde und hoffe, dass dies auch bei anderen Rennen der Fall sein wird.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

„Er ist die Nummer eins im Stroll-Team, dieser Daddy [Lawrence Stroll, owner of the team, note] nicht so gut finden“, sagt Helmut Marko. (Zitate aus dem Französischen ins Englische über Google Translate übersetzt)

Während der Rennwochen sehen wir uns im Fahrerlager oft grüßen und miteinander reden. Es ist schön zu sehen, dass sich beide auch nach all den Jahren respektieren und obwohl sie nicht mehr zusammen arbeiten.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

TAUCHE MEHR TIEF