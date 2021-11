Verizon wird bald PS5s online verkaufen, aber es gibt einen Haken

Andrew Hoyle / CNET



Wenn Sie auf der Suche nach einem Playstation 5 In dieser Weihnachtszeit sollten Sie sich bei Verizon erkundigen. Am Dienstag bestätigte der Mobilfunkanbieter CNET, dass er die Konsole der nächsten Generation in dieser Weihnachtszeit auf seiner Website verkaufen wird.

Ankündigungen auf der Website von Verizon zeigen, dass die Fluggesellschaft den Verkauf erwägt so gut wie . Am Dienstag um 9 Uhr PT (Mittag ET) waren beide als nicht vorrätig gelistet.

Weiterlesen: Schauen Sie sich unseren PS5-Replenishment-Tracker an

Screenshot von Eli Blumenthal / CNET



Die letztes Jahr veröffentlichte PS5 ist nach wie vor schwer zu finden, da Online-Händler oft Inventar verkaufen, das innerhalb von Minuten verfügbar ist. Die Nachfrage sowohl von Verbrauchern als auch von Robotern und Scalpern war so groß, dass Einzelhändler haben damit begonnen, Konsolen hinter Paywalls zu stellen, wonach Käufer Premium-Abonnementdienste abonnieren müssen, um die Option zum Kauf eines Systems zu haben.

Verizon-Sprecher Chris Serico sagte, das Unternehmen werde „eine sehr begrenzte Menge“ von PS5-Konsolen „in einer Handvoll Pilotläden“ sowie online verkaufen. Diejenigen, die online einkaufen möchten, benötigen außerdem ein drahtloses Verizon-Konto und einen aktiven Dienst beim Mobilfunkanbieter. Diejenigen, die in den Geschäften des Unternehmens einkaufen, müssen kein Verizon-Kunde sein, um eine PS5 zu kaufen, obwohl nicht bekannt gegeben wurde, welche Standorte die PlayStations anbieten werden.

Wie bei anderen Einzelhändlern erfolgen alle Verkäufe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Neben den PS5-Konsolen verkauft Verizon Zubehör, darunter ein Pulse 3D-Headset, DualSense-Controller und die PS5-Medienfernbedienung. Während das Headset derzeit nicht vorrätig ist, benötigen Sie kein Verizon-Konto, um einen Controller zu kaufen.