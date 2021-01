Rebel Wilson über die unterschiedliche Behandlung seit dem Abnehmen

Die Hollywood-Schauspielerin Rebel Wilson sagte, sie sei von Menschen anders behandelt worden, seit sie rund 29,9 Kilogramm abgenommen habe.

“Ich denke, was wirklich interessant war, ist die Art und Weise, wie andere Leute dich behandeln. Manchmal sehen dicke Leute dich nicht unbedingt zweimal an”, sagte sie in einer Sendung. Radio. femmepremière.co.uk berichtet.

“Jetzt, wo ich in guter Verfassung bin, bieten die Leute an, meine Einkäufe zum Auto zu bringen und die Türen für Sie zu öffnen. Ich denke, ist es das, was andere Leute die ganze Zeit durchgemacht haben?” Sie hat hinzugefügt.

Die 40-jährige Schauspielerin gab auch zu, dass sie es bizarr findet, dass Körpertransformationen für Menschen so faszinierend sind.

“Ich finde es auch interessant, dass die Leute einer Gewichtsabnahme-Transformation so viel Aufmerksamkeit schenken, wenn auf der Welt so viel los ist”, sagte die Schauspielerin.

Sie hatte kürzlich zugegeben, dass sie “so traurig” war, dass sie 20 Jahre übergewichtig war.

Gemäß People-MagazinWilson hatte Mitte November ein österreichisches Wellnesscenter VivaMayr besucht, in dem sie 2019 ihre Gesundheitsreise begonnen haben soll.

Seitdem hat Wilson mehrere Fotos von ihrer Gewichtsverlustreise gepostet, die zeigen, wie sie wandert, schwimmt und an anderen Outdoor-Aktivitäten teilnimmt.

Im Jahr 2020 gab Rebel bekannt, dass sie während der Sperrphase rund 40 Pfund abgenommen haben und dass sie ein “gesundes Jahr” hatten. Sie gestand: „Ich habe die meiste Zeit wahrscheinlich 3000 Kalorien gegessen, und da es sich normalerweise um Kohlenhydrate handelte, hatte ich immer Hunger. Also habe ich wirklich auf eine proteinreiche Diät umgestellt, was schwierig ist, weil ich es nicht getan habe. pflegte viel Fleisch zu essen. “”

Die Schauspielerin “Pitch Perfect” hat immer über ihre Gewichtsabnahme in den sozialen Medien gesprochen. Alternativ stellte sie fest, dass sie manchmal ihre Ernährung lockerte, um Monotonie zu vermeiden. “Es bedeutet nicht, dass jede Woche eine gesunde Woche ist, einige Wochen sind nur Strahlung, und man kann nichts dagegen tun”, fügte sie hinzu.

Trotz ihres vollen Terminkalenders sagte der “Hustle Actor”, sie werde weiterhin ihrem Fitnessprogramm folgen, um das gewünschte Gewichtsziel zu erreichen.

“Ich versuche nur, ein Gesamtgleichgewicht zu finden, ein gesundes Gesamtgleichgewicht. Ich habe diesen Seinszustand, der nicht mein Zitat ist, aber ich sage: ‘Nichts ist verboten.’ Wir werden sagen: ‘Sollten wir haben ein In-N-Out-Burger? Und ich sage: „Nichts ist verboten.“ Ich kann gehen; ich könnte vielleicht die Hälfte von dem essen, was ich vorher gegessen habe. Mir geht es gut. “

Der Stern erinnerte sich auch an die Tage der Pandemie, als sie zu Hause feststeckte und ihr beim Abnehmen half. “Ich habe mir wirklich die Zeit genommen, um mich auszuruhen und Stress abzubauen, da der größte Teil meines Stresses arbeitsbedingt ist.”

Die Schauspielerin fügte hinzu, wie sie zu Hause Stress abgebaut hatte, während sie daran arbeitete, ihre schlechten Gewohnheiten zu korrigieren. “Ich glaube, ich esse emotional zu viel und manchmal zu viel, weil ich mich selbst auch nicht genug geliebt habe, und es kommt auf dieses Selbstwertgefühl und diese Selbstliebe an.”

Die 40-jährige Star erklärte ihren jüngsten Besuch bei “The Drew Barrymore Show”, wo ihr klar wurde, dass sie ihrer Gesundheit mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.

„Ich habe mich nie wirklich auf meine Gesundheit konzentriert, was wahrscheinlich offensichtlich war. Ich würde auf der ganzen Welt Jet-Set machen und eine Tonne Zucker essen “, gab sie zu. “Es war ein bisschen von meinem Laster. Ich habe einen sehr süßen Zahn, ich liebe Desserts.”

Wilson hat jetzt offenbart, dass sie sich “mehr unter Kontrolle” über ihr Leben und ihre Karriere fühlt. Während sie ihre Art des Umgangs mit Stress enthüllte, sagte sie: “Ich denke, was ich wirklich gelitten habe, war emotional zu essen und mit dem Stress umzugehen, international berühmt zu werden. Es ist viel Stress damit verbunden, und ich denke, das ist mein Weg.” Bewältigung war nur Donuts essen. “

Mit Beiträgen von Agenturen