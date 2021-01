UHR: Dominic Thiem schwitzt um den zweiten Grand Slam-Titel

Nicht dass die Tenniswelt Dominic Thiem und seine Motivation, in der neuen Saison mehr Lorbeeren zu verdienen, bezweifelt, aber wenn Twitter-Bilder seines laufenden Trainings vor der Saison Anzeichen dafür sind, sollten seine Rivalen vorsichtig sein.

In Trainingsmaterial, das ESPN auf seiner offiziellen Twitter-Seite veröffentlicht hat, war zu sehen, wie der österreichische Tennisstar vor der neuen Saison schwitzte und darum kämpfte, in bester körperlicher Verfassung zu sein.

Dominic Thiem schaltet durch Fitnessgeräte in Trainingssequenzen

Das Video zeigt den verteidigenden US Open-Champion beim Schalten und bei kalibrierten Sprüngen, um seine Fitness und Ausdauer vor der neuen Saison zu verbessern.

Was auf den Bildern auffällt, ist die Leichtigkeit, mit der Thiem die verschiedenen Ebenen des Springens durchläuft und Trümpfe einbringt.

Thiem zeigt Entschlossenheit, mehr Majors zu gewinnen

Das Filmmaterial ist mit einem gekennzeichnet Botschaft Es ist in Ordnung, „Dominator hat keine Angst vor 2021! Kann Dominic Thiem einen weiteren Grand Slam gewinnen? “”

Basierend auf den Beweisen aus der Serie sollte niemand an seiner Absicht und Entschlossenheit zweifeln, wenn die neue Tennissaison näher rückt.

Obwohl der Österreicher drohte, sein Grand-Slam-Konto bei den Australian Open in diesem Jahr zu eröffnen, fiel er bei der letzten Hürde auf den Serben Novak Djokovic. Er machte den Kummer jedoch wieder wett, indem er seine erste Grand-Slam-Krone bei den US Open gewann.

Thiems Rekord gegen die “Großen Drei” kommt ihm zugute

Während bei der Auslosung der Männer im Jahr 2020 weder Roger Federer noch Rafael Nadal anwesend waren und Novak Djokovic in der vierten Runde disqualifiziert wurde, weil er versehentlich einen Linienrichter mit einem Tennisball getroffen hatte, war das Spielfeld immer noch recht wettbewerbsfähig. .

Auch seine Bilanz gegen die “Big Three” verdient Beachtung. Er hat in Kopf-an-Kopf-Kämpfen einen Vorsprung vor Federer und folgt Nadal und Djokovic genau.

Tatsächlich gab er reichlich Beweise für seine Fähigkeit, die “Großen Drei” herauszufordern, indem er Federer großzügig schlug, um 2019 den Elite-Titel des Indian Wells Masters zu gewinnen.

Er schlug Nadal und Djokovic auch beim diesjährigen ATP-Finale in London, was seine Qualifikationen als fähiger Herausforderer für den Grand Slam der Big Three unter Beweis stellt.

Ein erster Australian Open-Titel im nächsten Jahr würde diesen Ruf nur noch verstärken.

LESEN SIE MEHR – Wie Dominic Thiem seinen zweiten Grand Slam bei den Australian Open 2021 gewinnen kann