In einem neuen Film würdigt Avon Woman ihren verstorbenen Großvater, der das adaptive Skifahren revolutionierte, nachdem er im Zweiten Weltkrieg sein Bein verloren hatte

CLEVELAND, Ohio – Katie Leimkuehler war 8 Jahre alt, als ihr Großvater starb. Seine Erinnerungen sind lang, obwohl seine Zeit mit ihm kurz war.

Sie erinnert sich, wie sie mit ihm und seinen Cousins ​​auf dem Boden gespielt hatte, als er seine Beinprothese entfernte, als wollte er beweisen, dass seine körperlichen Unterschiede nichts Unangenehmes oder Ungewöhnliches waren.

Aber er war anders – sie wusste es damals und weiß es jetzt noch mehr, nachdem sie ihr Leben und Vermächtnis für einen neuen Dokumentarfilm “Fresh Tracks” studiert hatte.

Der Film wurde kürzlich auf Filmfestivals in Denver und Minneapolis gespielt und kann derzeit auf gestreamt werden Vimeo und Amazon Prime.

“Ich wollte ihre Geschichte mit anderen Menschen teilen, weil sie mich in meinem Leben so sehr inspiriert hat”, sagte Leimkuehler, 35, aus Avon.

Leimkuehlers Großvater Paul Leimkuehler, ursprünglich aus Cleveland, verlor während der Ardennenoffensive sein Bein als amerikanischer Soldat. Während seiner Heilung in einem Krankenhaus arbeitete er mit Ärzten zusammen, um Amputierten mit künstlichen Gliedmaßen, einschließlich sich selbst, zu helfen.

Er nutzte diese Erfahrung, als er nach Nordost-Ohio zurückkehrte, wo er ein Prothesen- und Orthesengeschäft gründete, das zu Leimkuehler Inc. wurde, das sich immer noch in Familienbesitz befindet.

Wofür er jedoch am bekanntesten ist, kam Jahre später, Mitte der 1950er Jahre, als er zum ersten Mal mit dem Skifahren begann. Während eines Besuchs im Seven Springs Resort in Pennsylvania mit seiner Frau Catherine und Freunden traf Leimkuehler einen österreichischen Skilehrer, der ihm erzählte, wie Amputierte in Europa das Skifahren auf einem Bein mit speziellen Skiern lernten. ” Ausleger “anstelle von Stöcken.

Leimkühler schuf seine eigenen provisorischen Stabilisatoren und befestigte gesägte Krücken an verkürzten Kinderskiern. Seine Kreation, bekannt als Drei-Spur-Skifahren, hat sich durchgesetzt. Schließlich arbeitete Leimkuehler, der sich weigerte, das Gerät zu patentieren, damit andere es kopieren konnten, mit der Head Ski Company zusammen, um Ausrüstung für Amputierte bereitzustellen, mit der sie ihre eigenen Sets bauen konnten.

Paul Leimkuehler nahm 1974 an den Nationalen Handicap-Meisterschaften teil.

Leimkuehler wurde 1981 als “Vater des dreispurigen Skifahrens” bezeichnet und war der erste adaptive Skifahrer, der in die US-amerikanische Hall of Fame für Ski und Snowboard aufgenommen wurde. Er starb 1993 im Alter von 75 Jahren.

Er und seine Frau hatten vier Kinder, von denen das jüngste, Bill, der Vater von Katie Leimkuehler ist.

Leimkühler, der sein eigenes führt Executive Marketing und Coaching-Firmahatte die Idee, einen Film über ihren Großvater zu machen, während sie einen Master in Bildender Kunst machte. Sie erklärte sich bereit, einige Fragen zu ihrem neuen Film und dem Erbe ihres Großvaters zu beantworten.

Warum wolltest du einen Film über deinen Großvater machen?

Ich wollte diesen Film machen, weil diese Geschichte mein ganzes Leben lang bei mir geblieben ist. Einige Geschichten erinnern uns daran, wozu wir fähig sind, dass wir selbst angesichts der schwierigsten Zeiten im Leben unbegrenztes Potenzial haben, und ich wollte die Menschen daran erinnern.

Die Geschichte meines Großvaters hat mich immer dazu inspiriert, Herausforderungen als Chancen neu zu erfinden. Er hat mir gezeigt, dass unsere dunkelsten Momente uns nicht definieren. Es kommt darauf an, was wir als nächstes tun. Wir treffen jeden Tag Entscheidungen, einige kleine, einige große und einige, von denen wir nie die wirklichen Auswirkungen erfahren werden. Er hatte keine Ahnung, dass sein Design des Skistabilisators nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben anderer für die kommenden Jahre verändern würde. Ich hoffe, dass die Zuschauer diesen Film sehen und ihre Sicht auf Hindernisse ändern, um zu sehen, dass es in jedem von ihnen viele Möglichkeiten gibt.

Im Leben geht es nicht so sehr darum, was mit uns passiert, sondern darum, was wir tun, wenn es uns anruft. Mein Großvater verwandelte eine Tragödie in einen Triumph seines Lebens. Er schuf seine eigenen Regeln, die ihm und allen zukünftigen Generationen von Amputierten eine Welt voller Möglichkeiten eröffneten.

Ich erinnere mich, wenn ich mich auf einen neuen Weg wie die Gründung eines Unternehmens oder die Produktion eines Dokumentarfilms wage – ich kenne nie alle Schritte und für mich ist das die halbe Aufregung (und natürlich die Herausforderung). Dies sind jedoch die lebendigsten Momente, die ich habe – wenn ich etwas aus dem Nichts erschaffe. Hier ist die ganze Magie – im Schöpfungsprozess. Und ich glaube, ich bekomme das von ihm.

“”Fresh Tracks “war letztendlich ein Film über mehr als Ihren Großvater – zu Ihnen gehören auch viele Athleten, die er direkt berührt hat, darunter die Paralympianer Mike Schultz und Andrew Kurka. Was hast du über deinen Großvater gelernt, als du den Film gedreht hast? Was ist sein Erbe?

Mein Großvater hat mir die Kraft der Beharrlichkeit beigebracht. Dass alles möglich ist. Solange Sie sich entscheiden zu handeln. Ich denke oft an die Zeit der Ardennenoffensive, als er sich am Bein verletzte und das Chaos ihn umgab – bat den Arzt, ihn zu amputieren. Das stimmt: gefragt. Dieser Moment. Der Zeitpunkt der Anfrage. Es braucht einen besonderen Typ von Menschen, jemanden, der nicht an der Vergangenheit festhält, jemanden, der den Mut hat, unbekannte Gewässer anzunehmen und weiterzumachen. Es war immer der Moment im Leben meines Großvaters, den ich am meisten bewunderte. Er war bereit, sich von einem Stück von sich zu trennen, ohne zu wissen, was ihn erwartete, hoffte aber, dass er seinen Weg finden würde.

Mein Großvater sah die Welt voller Möglichkeiten und nicht voller Grenzen, obwohl er amputiert wurde. Er nahm diese Entschlossenheit in den Sport auf und entwarf zum ersten Mal Stabilisatoren für das Skifahren. Und er hat die Stabilisatoren absichtlich nicht patentieren lassen, damit andere ihre entwerfen können. Er war eine Person, die wollte, dass jeder an der Freude teilnahm, die er entdeckt hatte.

Woran erinnern Sie sich aus Ihrer Kindheit??

Mein Großvater starb, als ich jung war, aber ich erinnere mich, dass er freundlich und sanft war und die einfachen Dinge im Leben liebte. Er war ein sehr bodenständiger Typ und ein großartiger Zuhörer. Neben dem Skifahren liebte er das Bootfahren und brachte unsere ganze Familie zum See. Wir verbrachten jeden Sommer im Cleveland Yacht Club mit dem Boot auf dem See und sahen uns die Flugshow an.

Ihr Film verwendet viel altes Videomaterial, das von Ihrem Großvater und anderen Familienmitgliedern aufgenommen wurde, sowie alte Familienfotos und Briefe. Irgendeine Idee, warum er so sehr daran interessiert war, die Familie zu dokumentieren?

Mein Großvater hatte eine Leidenschaft für das Kino und war ein Amateur-Videograf. Der größte Teil des Archivmaterials für den Dokumentarfilm stammt von ihm. Ich denke, er wollte die Freuden des Lebens einfangen und mit anderen teilen.

Irgendwelche Ratschläge für andere angehende Filmemacher?

Mein Rat an angehende Filmemacher wäre, mit Leuten zu sprechen, die getan haben, was Sie tun möchten. Es war bei weitem die wirkungsvollste Aktion, die ich unternommen habe, als ich gelernt habe, wie man einen Dokumentarfilm macht. Befragen Sie Filmemacher, Produzenten und Regisseure Ihres Genres, um einen echten Einblick in den Prozess und die Empfehlungen zu erhalten. Es ist erstaunlich, was Sie von anderen Menschen lernen können, die großzügig genug sind, um Zeit mit Ihnen zu teilen. Mein anderer Rat wäre, die Filme ausführlich zu studieren, um die Struktur der Geschichte, die Entwicklung der Charaktere und den Spannungsaufbau zu verstehen.

Was ist der nächste Schritt für Sie? Gibt es in deiner Zukunft noch andere Filme?

Ich glaube fest an die Kraft, schlagkräftige Geschichten zu erzählen, die Menschen dazu motivieren, in ihrem eigenen Leben aktiv zu werden. Geschichten haben die Macht zu sagen, dass dies das ist, wofür ich stehe, das ist, wer ich bin, das ist meine Marke. Mein nächstes Bestreben ist es, die persönlichen und geschäftlichen Geschichten der Menschen als Executive Brand Coach zum Leben zu erwecken, wo ich hoffe, die unerzählten Geschichten so vieler erstaunlicher Menschen hervorzuheben und zu erzählen.

Regisseur Hans Rosenwinkel und das Filmteam “Fresh Tracks” interviewen Maureen Leimkuehler für den Dokumentarfilm.

Die ausführende Produzentin Katie Leimkuehler und ihr Filmteam interviewen Jon Leimkuehler in Westlake.