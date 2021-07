Final Fantasy Pixel Remaster Collection könnte auf anderen Plattformen erscheinen, wenn genügend Leute danach fragen

Final Fantasy Pixel Remaster-Spiele könnten in Zukunft auf anderen Plattformen erscheinen, so ein Q&A von Square Enix. In dem Fragen und Antworten, Übersetzt von Silikon, war eine der Fragen, warum Steam und Mobiltelefone für den Pixel Remaster von Final Fantasy I-VI ausgewählt wurden.

Die Antwort war, dass Steam und Mobile ausgewählt wurden, um die Spiele einer großen Anzahl von Spielern zugänglich zu machen, da die meisten Leute Smartphones haben. Square Enix sagte weiter, dass die Spiele bei ausreichender Nachfrage auf andere Plattformen portiert werden könnten. In den Q&A wurde auch klargestellt, dass der Grund dafür, dass Spiele sowohl einzeln als auch als Bundle auf Steam, aber nur einzeln auf Smartphones verkauft werden, in den unterschiedlichen Schaufenstern liegt.

Conditions d'utilisation et

Lecture en cours: Bande-annonce Final Fantasy Pixel Remaster | Square Enix présente l'E3 2021

Les questions-réponses ont également précisé que, bien que ces versions des jeux comporteront de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de la qualité de vie, toutes les fonctionnalités des versions précédentes ne seront pas incluses. Le jeu comportera à la fois une galerie et un lecteur audio, avec toute la musique de fond disponible pour être écoutée dès que vous démarrez le jeu.

Nibel sur Twitter tiré plus de détails du Q&A sur certaines des fonctionnalités incluses dans les jeux Pixel Remaster. Le jeu comprend un nouveau livre de monstres, qui suit les monstres que vous rencontrez et fournit des informations sur l’endroit où ils peuvent être trouvés sur la carte. Les titres Final Fantasy Pixel Remaster prendront également en charge le clavier et la manette sur Steam.

Final Fantasy I, II et III sera disponible le 28 juillet, tandis que Final Fantasy IV, V, VI sortira plus tard en 2021. La collection a été critiquée non seulement pour avoir sauté sur toutes les principales consoles, mais aussi pour en avoir police vraiment moche.