Überschwemmungen und Erdrutsche töten mindestens 150 Menschen in Indien und Nepal

Nach Angaben des nepalesischen Innenministeriums sind in dieser Woche 77 Menschen durch Überschwemmungen und Erdrutsche gestorben, nachdem am Montag heftige Regenfälle begonnen hatten. 22 Menschen wurden verletzt, 26 werden vermisst.

Die Überschwemmungen ereigneten sich hauptsächlich in Teilen Westnepals, nahe dem Nachbarstaat Uttarakhand in Nordindien.

Nach Angaben von Beamten beider Bundesstaaten sind in Uttarakhand mindestens 46 Menschen gestorben und im südindischen Bundesstaat Kerala wurden 27 Leichen gefunden.

In beiden Staaten begannen am Wochenende starke Regenfälle, die zu Erdrutschen, einstürzenden Brücken und Häusern und überfließenden Flüssen führten. Luftbilder der betroffenen Gebiete zeigten Dörfer, die teilweise von Hochwasser überflutet wurden.

“Durch die Überschwemmungen gibt es enorme Verluste (…) die Ernten wurden zerstört”, sagte der Ministerpräsident von Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, gegenüber Reuters-Partner ANI, nachdem er die Schäden am Dienstagabend aufgezeichnet hatte.

“Die Einwohner haben mit vielen Problemen zu kämpfen, die Straßen sind überflutet, die Brücken wurden weggespült.”

In Uttarakhand war der Bezirk Nainital nach Angaben des hochrangigen Polizeibeamten Ashok Kumar das am stärksten betroffene Gebiet mit den meisten Toten. Mindestens 3.000 Menschen mussten von einem Lastkahn auf dem Sarda-Fluss evakuiert werden, der am Montag übergelaufen war, sagte er.

Die Flut kommt inmitten einer religiösen Pilgerfahrt namens Chardham Yatra, bei der Hindus aus ganz Indien nach Uttarakhand reisen.

Laut Rajendra Trivedi, dem Minister für Katastrophenschutz in Gujarat, besuchten bis zu 100 Pilger aus dem westlichen Bundesstaat Gujarat Uttarakhand, als die Überschwemmungen kamen.

Sechs dieser Pilger fanden sich im oberen Teil von Kedarnath wieder, einer der wichtigsten religiösen Stätten. Ein Hubschrauber wurde entsandt, um die Pilger zu evakuieren, aber schlechte Wetterbedingungen behinderten die Rettungsbemühungen, sagte Trivedi am Dienstag. Bis Mittwoch war der Wasserspiegel so weit gesunken, dass Pilger und Anwohner einen sicheren Unterschlupf finden konnten.

Die Wallfahrt wurde vorübergehend ausgesetzt und wird wieder aufgenommen, sobald die Niederschläge nachlassen.

Zwei Observatorien in der Region Kumaun des Bundesstaates, in der sich Nainital befindet, verzeichneten 340,8 Millimeter (13,4 Zoll) Niederschlag bzw. 403,2 Millimeter (15,8 Zoll) und markierten damit den höchsten Niederschlag über einen 24-Stunden-Zeitraum, der noch nie zuvor in der Region aufgezeichnet wurde. Das teilte die indische Wetterbehörde am Dienstag mit.

Der Himalaya-Staat ist besonders anfällig für Überschwemmungen. Berichten zufolge kamen im Februar mehr als 200 Menschen ums Leben, nachdem Sturzfluten einen Staudamm weggespült hatten.

In Kerala befinden sich derzeit mehr als 200 Familien in 26 Evakuierungslagern im ganzen Bundesstaat. Da in den nächsten Tagen mit starken Regenfällen zu rechnen ist, fordern die staatlichen Behörden die Bewohner auf, drinnen zu bleiben.