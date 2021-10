Der FC Liverpool behält den 19-jährigen deutschen Stürmer im Auge

Der FC Liverpool ist laut einem Bericht in Österreich einer der Vereine, die an einem möglichen Deal zur Verpflichtung von Stürmer Karim Adeyemi vom FC Salzburg interessiert sind.

Österreichische Medien ORF berichtet, dass die Leistungen des 19-Jährigen für Salzburg das Interesse am Stürmer vor dem Transferfenster im Januar geweckt haben.

Der deutsche Nationalspieler hat in diesem Quartal in 15 österreichischen Bundesliga-Spielen elf Tore erzielt, was dem Bericht zufolge zu Spekulationen geführt hat, dass einer der großen europäischen Vereine den FC Salzburg für den vielversprechenden Stürmer angreifen könnte.

Der gleichen Geschichte zufolge bewertet der FC Salzburg Adeyemi vor dem nächsten Transferfenster mit rund 40-30 Millionen Euro (33-25 Millionen Pfund), angesichts seiner überragenden Leistungen für den österreichischen Verein in den letzten 12 Monaten.

Dem Bericht zufolge hat Adeyemi noch knapp zweieinhalb Jahre Zeit, um seinen aktuellen Vertrag beim FC Salzburg abzuschließen, um die österreichische Mannschaft in Verhandlungen mit den Interessenten in eine starke Position zu bringen.

ORF schreibt weiter, dass das Bundesliga-Duo Borussia Dortmund und RB Leipzig an einem möglichen Coup zur Verpflichtung des Teenagers interessiert sind, deutsche Klubs jedoch der Konkurrenz aus der Premier League ausgesetzt sein könnten.

Österreichische Medien behaupten, dass der FC Liverpool auch den Stürmer des FC Salzburg im Auge behält und weisen darauf hin, dass die Reds bereits Takumi Minamino von der österreichischen Seite verpflichtet haben.

Adeyemi, der einen nigerianischen Vater und eine rumänische Mutter hat, traf bei seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft im vergangenen Monat beim 6:0-Sieg gegen Armenien im WM-Qualifikationsspiel.

Mohamed Salah erzielte am Dienstagabend beim 3:2-Sieg von Liverpool FC gegen Atletico Madrid 10 in seinem neunten Spiel in Folge in der Champions League ein Tor.

Der ehemalige Arsenal-Trainer Arsene Wenger hat Salah nach seinem zehnten Tor in neun Spielen in diesem Quartal als den besten Stürmer der Welt bezeichnet.

“Er ist an der Spitze, an der Spitze und er ist derzeit definitiv der beste Stürmer der Welt, weil er Tore schießt, die sonst niemand kann”, sagte Salah. beim Sport sein.

„Man muss Straßenfußball spielen, um solche Leute auf engstem Raum zu dribbeln. Er ist voller Selbstvertrauen und er ist kreativ.

“Insgesamt glaube ich auch, dass er sehr klug ist, denn das Zeichen von Spielern, die sich ständig verbessern, ist Intelligenz.”

