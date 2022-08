Überschwemmungen in Pakistan: Hunderte Kinder unter 1.000 Toten

Die National Disaster Management Authority (NDMA) des Landes fügte hinzu, dass allein in den letzten 24 Stunden 119 Menschen gestorben und 71 verletzt worden seien.

Mindestens 33 Millionen Menschen seien von der Katastrophe betroffen, sagte Pakistans Klimaministerin Sherry Rehman am Donnerstag. Sie nannte die Überschwemmungen „beispiellos“ und „die schlimmste humanitäre Katastrophe dieses Jahrzehnts“.

„Pakistan durchläuft gerade seinen achten Monsunzyklus, während das Land normalerweise nur drei bis vier Regenzyklen hat“, sagte Rehman. „Die Prozentsätze der Superflutströme sind schockierend.“

Sie hob besonders die Auswirkungen auf den Süden des Landes hervor und fügte hinzu, dass „maximale“ Hilfsmaßnahmen im Gange seien.

Der Einsatz der Armee sei genehmigt worden, um bei Hilfs- und Rettungsaktionen in von Überschwemmungen betroffenen Gebieten zu helfen, teilte das Innenministerium des Landes in einer Erklärung am Freitag mit.

Das Ministerium sagte, die Truppen würden Pakistans vier Provinzregierungen helfen, einschließlich der am stärksten betroffenen südwestlichen Provinz Belutschistan.

Die genaue Zahl der Truppen sowie Ort und Zeitpunkt ihres Einsatzes werden zwischen den Provinzen und der Regierung festgelegt, teilte das Ministerium mit.

Unterdessen werden Hilfszentren in verschiedenen Teilen des Landes eingerichtet, um bei der Sammlung, dem Transport und der Verteilung von Hilfsgütern an die Opfer zu helfen, teilten die pakistanischen Streitkräfte mit.

Armeetruppen helfen den Menschen auch bei der Evakuierung an sicherere Orte und bieten den von den Überschwemmungen Betroffenen Unterkünfte, Mahlzeiten und medizinische Versorgung, sagten die Streitkräfte.

Die von Überschwemmungen schwer getroffene südliche Provinz Sind hat 1 Million Zelte angefordert, während die benachbarte Provinz Belutschistan – die weitgehend von Strom, Gas und Internet abgeschnitten ist – 100.000 Zelte angefordert hat, sagte Rehman.

„Pakistans Priorität ist im Moment diese klimabedingte humanitäre Katastrophe epischen Ausmaßes“, sagte Rehman und forderte die internationale Gemeinschaft auf, angesichts der „begrenzten“ Ressourcen Pakistans Hilfe zu leisten.

Am Freitag informierte der pakistanische Premierminister Sharif internationale Diplomaten über die Krise und sagte, sein Land – trotz eines relativ geringen CO2-Fußabdrucks an vorderster Front des Klimawandels – müsse seinen Wiederaufbau auf eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel ausrichten.

Planungs- und Entwicklungsminister Ahsan Iqbal teilte Reuters separat mit, dass 30 Millionen Menschen betroffen seien, eine Zahl, von der angenommen wird, dass sie etwa 15 % der Bevölkerung des südasiatischen Landes ausmacht.

Die UN-Agentur für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) sagte in einem Update am Donnerstag, dass der Monsunregen etwa 3 Millionen Menschen in Pakistan betroffen habe, von denen 184.000 in Hilfslager im ganzen Land vertrieben wurden.

Die Finanzierungs- und Wiederaufbaubemühungen werden eine Herausforderung für das klamme Pakistan sein, das seine Ausgaben kürzen muss, um sicherzustellen, dass der Internationale Währungsfonds die Freigabe dringend benötigter Rettungsgelder genehmigt.

Die NDMA sagte in einem Bericht, dass in den letzten 24 Stunden landesweit 150 Kilometer (etwa 93 Meilen) Straßen beschädigt und mehr als 82.000 Häuser teilweise oder vollständig beschädigt wurden.

Seit Mitte Juni, als der Monsun begann, wurden mehr als 3.000 Kilometer (1.864 Meilen) Straße, 130 Brücken und 495.000 Häuser beschädigt, so der neueste NDMA-Lagebericht, Zahlen, die auch im OHCA-Bericht enthalten sind.