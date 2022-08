Positive Bilanz nach dem 1. Bundesfeuercup in St. Pölten – Niederösterreich & mehr Aktuelles hier

Insgesamt 347 Feuerwehrgruppen nahmen an diesem Wochenende am 1. Bundesfeuerwehr-Cup in St. Pölten teil. Siege gingen nach Oberösterreich.

In der NV-Arena in St. Pölten fanden an diesem Wochenende der Leistungswettbewerb der Bundesfeuerwehr und der 1. Bundesfeuerwehrpokal in der Geschichte des Wettbewerbs statt. 347 Feuerwehrgruppen mit mehr als 3.000 Feuerwehrleuten aus ganz Österreich traten gemeinsam mit Kameraden aus Bayern und Südtirol an und versuchten den Landessieg nach Hause zu holen. Am vergangenen Samstagabend gratulierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Regionaldirektor Gerald Haselbacher der NV Versicherung, Landesbrandkommandant Dietmar Fahrafellner und Brandobmann Robert Mayer den Feuerwehrleuten zu ihren tollen Leistungen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und weitere Ehrengäste gratulierten der Damenmannschaft des FF Maria Raisenmarkt zum Sieg im Feuerpokal. NLK/Pfeiffer „Feuerwehrleute können inspirieren und schaffen es immer, Menschen zu motivieren, sich freiwillig zu engagieren“, sagte der Gouverneur. Es ist erstaunlich, was die Organisatoren dieser Veranstaltung hier geleistet haben. „Niederösterreich hat rund 100.000 Feuerwehrleute, die 70.000 Mal im Jahr im Einsatz sind. Das bedeutet, dass alle acht Minuten die Feuerwehr gerufen wird. Der Freiwilligen Feuerwehr ist es zu verdanken, dass wir den Bewohnern unserer Republik Sicherheit bieten können“, betonte Mikl-Leitner. Viele Ehrenamtliche im Verein Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: „Mehr als 800 Menschen sind an der Organisation dieser Wettkämpfe beteiligt. Es ist uns eine Ehre, Feuerwehrleute aus ganz Österreich zu Gast zu haben. Feuerwehrpräsident Robert Mayer sagte: „Was hier bei Wettkämpfen zur Hauptverkehrszeit geleistet wird, sind jene Bewegungen, die jeder Feuerwehrmann beherrschen muss. Diese Leistungswettkämpfe haben also auch einen Trainingswert. Regionalleiter Gerald Haselbacher von der NV Versicherung erklärte: „Als Versicherungsunternehmen unterstützen wir diese Veranstaltung sehr gerne, da sie eine Gelegenheit bietet, die tiefe Verbundenheit und tiefe Wertschätzung für die Freiwilligen Feuerwehren zum Ausdruck zu bringen. READ Take Two und Rockstar verwenden DMCA-Ansprüche, um weitere GTA-Mods zu entfernen Das sind die Gewinner Die Sieger des 1. Bundesfeuercups in St. Pölten: Die Wettkampfgruppe Hinterschiffl 1 (OÖ) gewann den Wettkampf vor St. Martin im Mühlkeis (OÖ) und Zillingtal (Burgenland). Im Wettbewerb mit Alterspunkten siegte Ainedt (Tirol) vor Kottingneusiedl 2 (NÖ) und Thallern 2 (NÖ). Bei den Damen siegte Julbach 1 (OÖ) vor Rudersdorf-Berg (Burgenland) und Maria Raisenmarkt (NÖ). Die Sieger des 13. Bundesfeuerwehrleistungswettbewerbs in St. Pölten: Rutzenmoos 3 (OÖ) gewann den Wettbewerb um das ewige silberne Feuerwehrleistungsabzeichen vor Weeg 2 (OÖ) und Waldneukirchen 1 (OÖ). Im Wettbewerb um das ewige Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze siegte Hinterschiffl 1 (OÖ) vor St. Nikolai im Sausal (Steiermark) und Weeg 2 (OÖ).

