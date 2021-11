Überschwemmungen in Indien: Mindestens 35 Tote nach heftigen Regenfällen im Süden des Landes

„Die Leute wohnen hauptsächlich bei ihren Verwandten. Wir organisieren ihr Essen“, sagte Nath und fügte hinzu, dass 150 Häuser durch den Regen beschädigt wurden.

Der Niederschlag wurde nach Angaben des Indian Meteorological Department durch zyklonische Zirkulation im Arabischen Meer und Tiefdruckgebiete im Golf von Bengalen ausgelöst. Es werde in den kommenden Tagen wahrscheinlich an die Südküste des Bundesstaates Tamil Nadu verlegt, fügte er hinzu.

Die Niederschläge in der Region werden in den nächsten Tagen voraussichtlich abnehmen, aber nach Angaben des Ministeriums im Laufe der Woche wieder aufgenommen.

In einigen Teilen Südindiens kam es in letzter Zeit zu extrem starken Regenfällen.

Früher in diesem Monat, Starkregen in Tamil Nadu tötete mindestens 16 Menschen, während viele Teile der Landeshauptstadt Chennai überschwemmt wurden, berichtete Reuters. Regierungsbeamte haben in einigen Gemeinden, in denen die Bewohner bis zur Hüfte gestrandet waren, Pumpen verwendet, um Wasser abzulassen, fügte er hinzu.