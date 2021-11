USA Rennrodeln gewinnt Silber in der Teamstaffel | Nachrichten, Sport, Jobs

Nach dem Gewinn einer Silbermedaille in der Eröffnungs-Teamstaffel der Weltcup-Saison am Sonntag steigt am Montag ein glückliches amerikanisches Rennrodel-Team in den Charterflug ab Peking ein.

Die Veranstaltung, an der die US-amerikanischen Rennrodler Ashley Farquharson und Tucker West im Einzel sowie das Doppelteam von Chris Mazdzer und Jayson Terdiman teilnahmen, beendete einen fast dreiwöchigen Aufenthalt auf dem Olympiagelände 2022 und markierte das Ende der vorolympischen Testrennen . .

„Ich hatte heute einen tollen Stint. Es war mein zweiter Stint in meinem Leben und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Farquharson sagte in einer Erklärung. „Dieser dritte Lauf war für mich der beste des Tages, also war es wirklich cool.“

Nachdem er das Touchpad am Ende der Strecke berührt hatte, übergab Farquharson das Rennen an West. Der Slider in Ridgefield, Connecticut hatte die schnellste Reaktionszeit auf der Tour und zeigte ihn im Yanqing National Sliding Center in China.

„Es waren zwei Wochen des Lernens (der Kurs)“, West sagte in einer Erklärung. „Wir kamen hierher und dachten an etwas anderes über die Strecke. Wir dachten, es wäre eine Art Rutschbahn, aber es stellte sich nicht heraus, dass es am Anfang viel zu lernen war, aber in der Teamstaffel haben wir zusammengearbeitet, um die Linien auf der Strecke zu verstehen, und schließlich haben unsere drei Schlitten drei großartige Läufe gemacht und es hat sich für uns gelohnt.

Farquharson aus Park City, Utah, startete den Tag mit einem achten Platz im Eberspacher Weltcup-Einzelrennen und sicherte sich einen Teil der Olympiaqualifikation von Level B. Eine weitere Top-Acht würde das Level komplettieren. Das Ergebnis entsprach auch seinem besten Weltcup-Einzelergebnis (zwei Innings) in seiner jungen Karriere.

Mannschaftsstaffel

Der Kopf-Kopf-Charakter dieser Disziplin war noch nie so offensichtlich wie am Sonntag. Vier der 14 Teams kamen nicht ins Ziel, darunter auch der wöchentliche Herausforderer Russland. In dieser Fluktuationsrate ist Deutschland nicht enthalten, aber im Grunde genommen.

Die Spitzennation, historisch in der Teamstaffel, sah nach einem weiteren Sieg aus, als die Doppelsieger Toni Eggert und Sascha Benecken am Samstag einen deutlichen Vorsprung abgaben und spät im Rennen stürzten. Sie hatten kaum genug Schwung, um das Touchpad zu treffen und ihren Lauf zu beenden.

Blitzschnell gingen die Deutschen vom ersten zum schlechtesten und festigten den österreichischen Sieg, gefolgt von den Vereinigten Staaten und Italien.

Die drei Medaillengewinner hatten ihre Bemühungen beendet und warteten in der Führerloge hilflos auf die drei deutschen Schlitten und ihre unvermeidliche Goldmedaille, ihrem kumulierten Vorsprung nach. Was jedoch folgte, war Schock und Ehrfurcht – Schock über den ungewöhnlichen Untergang der Deutschen und die Bewunderung für ihre eigene Rasse.

Die Sieger fuhren 3 Minuten und 6,953 Sekunden, um 0,375 Sekunden vor den Amerikanern zu liegen. Das italienische Quartett lag 0,003 Sekunden hinter den USA

Das Doppel von Thomas Steu und Lorenz Köller gewann die Mannschaftsstaffel für Österreich, die sich mit den Problemen ihrer Einzel-Teamkollegen Madeleine Egle und dem Olympiasieger von 2018, David Gleirscher, beschäftigte.

Die amerikanische Anstrengung war für Mazdzer und Terdiman dringend erforderlich, die in diesem Fall von Mazdzers gebrochenem Fuß vereitelt wurden, der ihre Vorsaison begrenzte, indem sie auf einem brandneuen Schlitten zusammenrutschten. Mazdzer, Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018, qualifizierte sich im Einzel nicht für die Weltmeisterschaft, und zusammen mit Terdiman, einem zweifachen Olympiateilnehmer, scheiterten er im Doppel über die Qualifikation für den Nationenpreis.

Darüber hinaus musste sich Mazdzer, gebürtig aus Salt Lake City und Saranac Lake, als einziger Athlet in zwei Veranstaltungen während der internationalen Trainingswochen jeder Sitzung zwischen Einzel- und Doppeltraining entscheiden. Er musste sich zwischen den beiden Disziplinen entscheiden, anstatt für jede eine Session zu haben. Der dreimalige Olympiateilnehmer und sein Schlittenkamerad nutzten eine Chance, mit der sie nicht gerechnet hatten.

„Jayson und ich haben es zusammengehalten“ Mazdzer sagte in einer Erklärung. „Wir wurden nicht erwartet, hier zu sein. Rufen Sie die Jüngeren (Dana Kellogg und Duncan Segger) für einen zusätzlichen Trainingslauf an und wir gaben es auf.

Technisch qualifizierten sich Kellogg und Segger über die Rennzeiten am Samstag für den Team-Staffelstart, gaben diese Möglichkeit aber ihren Teamkollegen, die Peking sonst vor den Olympischen Spielen im Februar ohne ein Wettbewerbsrennen verlassen hätten.

„Das war heute eine tolle Teamleistung“ sagt Terdiman, von Berwick, PA. „Es war Ashleys erste Gesamtweltcup-Medaille, daher freue ich mich sehr, ein Teil davon zu sein. Tucker mit der schnellsten Reaktion wie immer, und Chris und ich als die älteren Athleten, die wir sind, hatten eine gute Reaktion für unser Alter und wir kamen aus der Bahn. Es ist immer toll, Teil der Teamstaffel zu sein und glücklich mit einer Silbermedaille aus China zu kommen.

Singles Frauen

Egle führte nicht nur später am Tag die Führung seines Siegerstaffelteams an, sondern gewann auch sein erstes Weltcup-Einzelrennen seiner Karriere, um die neue Kampagne zu starten. Ihr Sieg war Österreichs erster Frauen-Weltcup-Sieg seit 24 Jahren; die bisherige österreichische Gewinnerin war 1997 Andrea Tagwerker.

Egle wurde auf Platz drei von Teamkollegin Lisa Schulte abgelöst. Letztere Athletin landete ihren allerersten Podestplatz.

Die Deutsche Julia Taubitz landete in einem weiteren ungewöhnlichen Rennen in der Geschichte des Frauen-Weltcups zwischen den Österreicherinnen mit 0,1 Sekunden Rückstand auf die Siegerin. Die Teamkollegin von Taubitz, Anna Berreiter, belegte den vierten Platz, während die Olympia-Zweite von 2018 Dajana Eitberger den fünften Platz belegte.

Diese 1.583 Meter lange Strecke hat in den letzten Wochen einige Probleme mit den Slidern aufgeworfen. Sonntagnachtrennen könnten ein zusätzliches Problem gewesen sein, das durch die Temperaturen in den 1920er Jahren verursacht wurde und zu festerem und schnellerem Eis führte.

Unter den Betroffenen war auch die vierfache Olympiasiegerin Natalie Geisenberger aus Deutschland. Geisenberger war auf der ersten Etappe im Rennen, verlor aber nach Kurve 13 die Kontrolle und rutschte durch die Zielampel. Der mehrfache Gewinner erhielt die viertbeste zweite Runde.

Der zweimalige Olympian Summer Britcher aus Glen Rock, Pennsylvania, erlitt das gleiche Schicksal. Sie lag auf der ersten Etappe gut auf dem dritten Platz, driftete aber in die letzten Kurven ab. Britcher landete auf dem 14. Platz, Emily Sweeney aus Lake Placid wurde 16. und Brittney Arndt aus Park City, die in Kurve 12 das Dach erreichte, entschied sich, ihren zweiten Lauf nicht zu bestreiten.

Drei der vier Amerikaner auf der WM-Tour im Herbst werden die USA in Peking vertreten. Die Nominierung des gesamten Kaders erfolgt nach der siebten Weltmeisterschaft im lettischen Sigulda, die für das Wochenende vom 8. bis 9. Januar geplant ist.

Für zwei Weltcup-Wochenenden auf der Olympia-Strecke 2014 führt die Strecke nun direkt nach Sotschi im Charterflug. Diese Rennen ersetzen Whistler und Lake Placid, die Ende des Sommers aus dem Programm genommen wurden.

Das US-Kontingent in Sotschi wird Sweeney und Kellogg und Seggers Doppelteam nicht umfassen. Sweeney und Kellogg sind Mitglieder des World Class Athlete Program der US Army National Guard. Aufgrund eines Mandats des US-Verteidigungsministeriums kann kein US-Soldat Russland besuchen – diese drei Konkurrenten werden stattdessen in den nächsten zwei Wochen auf die europäischen Start- und Landebahnen gehen.