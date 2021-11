Überraschenderweise verpflichten sich die USA und China, beim Klimawandel zusammenzuarbeiten

Die USA und China haben sich am Mittwoch verpflichtet, eng zusammenzuarbeiten Klimawandel dieses Jahrzehnts in einer seltenen und unerwarteten gemeinsamen Erklärung, die dem letzten Tage des UN-Klimagipfels in Schottland.

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben ihre Absicht erklärt, „in diesem entscheidenden Jahrzehnt individuell, gemeinsam und mit anderen Ländern entsprechend den unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten zusammenzuarbeiten, um den Klimaschutz und die Zusammenarbeit zu stärken und zu beschleunigen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der US-Klimabeauftragte John Kerry und sein chinesischer Amtskollege Xie Zhenhua verhandelten das Abkommen, das sie in separaten Pressekonferenzen anpriesen. Kerry sagte auf Twitter Das Abkommen sei „ein Schritt in die richtige Richtung, ein Zeichen des Fortschritts und eine solide Grundlage für die Fortsetzung der Klimakooperation zwischen unseren beiden Ländern“.

Die Länder sagten, sie würden bei der Entwaldung zusammenarbeiten und nächstes Jahr ein bilaterales Treffen zu Methan abhalten, einem potenten Treibhausgas, das beim Einfangen von Wärme in der Atmosphäre weitaus stärker ist als Kohlendioxid.

In der ansonsten spärlich detaillierten gemeinsamen Erklärung wurden meist frühere Ziele wie die Beendigung der Kohleförderung im Ausland und die Beibehaltung des Ziels des Pariser Abkommens von 2015, den Anstieg der globalen Kohlentemperatur auf 2 Grad Celsius zu begrenzen, bekräftigt.

Dennoch gab das Engagement dem Gipfel Schwung, indem es zeigte, dass der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen – China – immer noch daran beteiligt war.

Es ist Chinas bisher größter Schritt auf der Konferenz, bei der Pekinger Beamte keine große Präsenz hatten und Präsident Xi Jinping nicht erschien.

China sah sich einer großen politischen Gegenreaktion gegenüber, weil es den COP26-Gipfel in Schottland weitgehend ignorierte, den Wissenschaftler als letzte und beste Chance bezeichneten, das Schlimmste der globalen Erwärmung abzuwenden. Präsident Joe Biden sagte in seiner Abschlusspressekonferenz während eines zweitägigen Gipfelstopps, Xis Entscheidung, die Konferenz zu überspringen, sei „ein großer Fehler“.

„Die Tatsache, dass China verständlicherweise versucht, eine neue Rolle in der Welt als Weltführer zu behaupten, ohne aufzutauchen? Komm schon“, sagte Biden.

Kerry sagte kürzlich in einem Interview in Glasgow, dass es besser gewesen wäre, wenn Xi an dem Gipfel teilgenommen hätte, sagte jedoch, er habe produktive Gespräche mit untergeordneten chinesischen Beamten geführt.

„Die Tür ist im Moment nicht geschlossen“, sagte Kerry über die Zusammenarbeit mit China. „Und ich denke wirklich, das Wichtigste ist, die Bereitschaft aller zu fordern, weiter zu gehen, mehr zu tun, als sie für möglich gehalten haben.“

Die Abwesenheit mehrerer hoher Beamter des größten Umweltverschmutzers der Welt warf einen Schatten von Pessimismus auf die Konferenz in Glasgow. Das Engagement am Mittwoch mit den Vereinigten Staaten – dem zweitgrößten Umweltverschmutzer – schien darauf abzuzielen, anderen Teilnehmern zu versichern, dass die beiden Länder, deren Aktionen über Erfolg oder Misserfolg der Klimabemühungen entscheiden, mehr aufeinander abgestimmt waren als nicht.

Doch China hat die weltweite Methan-Verpflichtung, die die USA und die EU in Glasgow ausgehandelt haben, nicht unterzeichnet, um die Emissionen des starken Treibhausgases bis Ende des Jahres um 30 % zu senken. China hat auch die Klimafalken enttäuscht, indem es sich weigerte, sein Emissionsreduktionsziel zu erhöhen. Peking will bis 2060 klimaneutral sein, ein Jahrzehnt nach dem US-Ziel.

Umweltgruppen in den Vereinigten Staaten haben die gemeinsame Erklärung gelobt und gleichzeitig gewarnt, dass der eigentliche Test darin bestehen wird, ob schriftliche Verpflichtungen in die Tat umgesetzt werden. John Podesta, Präsident des Center for American Progress von links, sagte in einer Pressemitteilung, „Unsere Zukunft sieht heute heller aus.“

Manish Bapna, Vorsitzender des Natural Resources Defense Council, sagte, die gemeinsame Erklärung sei „gute Nachricht“.

„Die Zusage, die Zusammenarbeit der beiden größten Volkswirtschaften und Emittenten von Treibhausgasen in den Bereichen saubere Energie, Methan und Entwaldung zu stärken, ist ein willkommener Schritt nach vorn“, Bapna sagte in einer Erklärung. „Aber wenn wir die globale Erwärmung bei 1,5 Grad Celsius halten wollen, müssen wir dringend kooperative Verpflichtungen in mutigere Klimaziele und glaubwürdige Erfolge umwandeln.“