Microsoft schickt Geschenkkarten per E-Mail an seinen Online-Shop

Es ist November, was bedeutet, dass es offiziell Ferienzeit ist (zumindest laut Mariah Carey) und Microsoft scheint bereits zu feiern, indem es Geschenkkarten per E-Mail an den Microsoft Store schickt. Wir haben auf Twitter einige Berichte über Personen gesehen, die legitime E-Mails von Microsoft erhalten, die Geschenkkarten anbieten. für $ 10 Woher sogar $ 100, und das Twitter-Konto des Microsoft Store bestätigte die Aktion in einer Direktnachricht mit Die Kante.

Es ist unklar, wer Anspruch auf Geschenkkarten hat oder wie Microsoft Personen auswählt, um sie zu erhalten. Wenn Sie jedoch über ein Microsoft-Konto verfügen oder sich für den Empfang von E-Mails von Microsoft angemeldet haben, möchten Sie möglicherweise Ihre E-Mails überprüfen, um zu sehen, ob Sie ein Geschenk vom Unternehmen erhalten haben.

Wenn Sie das Glück hatten, eine Geschenkkarte zu erhalten, gibt es viele neue Produkte von Microsoft, in die Sie Ihr Geld investieren können. Das teilte das Unternehmen mit eine Welle neuer Surface-Produkte im September es könnte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Wenn Sie ein Spieler sind, würde ich das persönlich empfehlen Ausgezeichnet Forza Horizon 5, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Oder Sie können in eine Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft investieren, mit der Sie spielen können Forza Horizon 5 jetzt und Halo Unendlich Kampagne bei Veröffentlichung Im Dezember.

Aktualisiert am 10. November um 19:11 Uhr ET: Das Twitter-Konto des Microsoft Store bestätigte die Aktion.