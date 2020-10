Twitter will mit neuen Maßnahmen falsche Berichte über den Sieg bei US-Wahlen verhindern

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat neue Maßnahmen ergriffen, um falsche Berichte über das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen zu verhindern. Kein Benutzer konnte einen Wahlsieg verkünden, solange dies nicht offiziell bestätigt oder durch Vorhersagen von zwei unabhängigen nationalen Medien bestätigt wurde, teilte die Plattform am Freitag mit.

“Twitter-Nutzer, einschließlich Kandidaten, können einen Wahlsieg erst erklären, wenn er offiziell bekannt gegeben wird”, sagte Twitter. Das Netzwerk wird Posts mit “vorzeitigen Anschuldigungen” kennzeichnen und die Leser auf eine offizielle Seite über die US-Wahlen leiten.

Die Plattform ließ offen, welche Medien ihrer Meinung nach eine verlässliche Quelle sind, um den Wahlsieger zu bestätigen. Meistens Nachrichtenagenturen wie Associated Press oder nationale Sender wie ABC News, Fox News und CNN die vorläufigen Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in der Wahlnacht bekannt gegeben. Die Wahlergebnisse werden in der Regel erst einige Wochen später bestätigt, wenn alle Stimmen gezählt wurden.