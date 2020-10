Michael Wendlers neue Welt: Star schnappt sich Handy in Salatschüssel, Frau Laura weint

Nach dem Michael Wendler-Skandal kommentieren Manager Markus Krampe und Freund Timo Berger die Verschwörungsansichten – auch Wendlers Vater spricht.

Michael Wendler (48) kündigte am Donnerstagabend auf Instagram seinen sofortigen Abschied von DSDS an – und noch mehr. © Screenshot / Instagram / wendler.michael



Was für eine völlig unerwartete Wendung am Donnerstagabend: Wendler kündigte auf Instagram seinen Abschied von DSDS an und forderte die Leute auf, ihm auf der Telegrammplattform zu folgen.

Dort verbreitete der Musiker dann grobe Verschwörungstheorien. Am selben Abend sagte sein Manager Markus Krampe (49) im Fernsehen mit Oliver Pocher (42) und erklärte, dass er sehr besorgt über die in der Vereinigte Staaten lebender Stern. Krampe sah merklich überrascht aus.

Der Spot im sozialen Netzwerk war und ist gigantisch. Viele sagen das Ende der Karriere des Sängers voraus. Kaufland brach die kürzlich veröffentlichte Werbekollaboration ab, RTL entfernte Wendlers TV-Hochzeit mit Laura Müller (20) aus dem Begleitprogramm (TAG24 berichtet).

Aber was wird jetzt mit seiner Frau passieren? Und gab es erste Anzeichen dafür, dass Wendler scheinbar abrupt zu einem Verschwörungsanhänger wurde?

Laut Statue-Zeitung, Timo Berger (38), ein guter Freund des Popsängers, hat in den letzten Wochen eine große Veränderung bemerkt. “Er war nicht wiederzuerkennen”, sagte er der Zeitung. Er war mit Wendler in einem Hotel, als eine verwirrende Handlung stattfand.

Also nahm er sein eigenes Handy und seins, legte es in eine Salatschüssel und sagte, jeder würde abgehört werden. Was verrückt klingt, wäre tatsächlich passiert. Im Sommer habe der Wendler nichts bemerkt, sagte Berger. Aufgrund der Ehe mit Laura hatten beide zu dieser Zeit viel Kontakt.

In diesem Hotel zeigte der Wendler jedoch offenbar sein wahres Gesicht. “Er zeigte mir sein Telegramm und wollte, dass ich alles abonniere. Ich weiß nicht, wie lange er es konsumiert hat, aber was er mir vorliest, kommt von diesen Gruppen”, sagte Berger. Lebt der Musiker jetzt in einer anderen, ganz besonderen Welt?