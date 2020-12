TV-Ikone David Hasselhoff spricht über die Aufnahme des Songs Heavy Metal und den Headliner Iron Maiden

TV-Ikone und Sänger David Hasselhoff erschien auf der “Side Jams mit Bryan Reesman” Podcast über seinen ersten Heavy Metal Song, “Durch die Nacht”, die mit aufgenommen wurde Martin kames und Bernth Brodträger vom österreichischen Duo CUESTACK. das Hoff sprach auch über Motivationsreden, Tauchen und Fallschirmspringen.

In Europa, Hasselhoff spielt oft kleine und große Arenen in Österreich und Deutschland. Er erinnerte sich, wie er gebeten wurde, danach fortzufahren EISERNE JUNGFRAU (und MILZBRAND und TRIVIUM) beim Nova Rock Festival in Österreich im Jahr 2014. (Es machte auch Schlagzeilen SABATON und HASSE RENNEN auf dem gleichen Festival im Jahr 2017.)

„Wir geben diese massiven Konzerte mit 65.000 Menschen – ich mache eines an meinem Geburtstag, einem Konzert der 80er Jahre – bei Nova Rock Festival, wo ich von 11:30 bis 12:15 Uhr komme, ” Hasselhoff Erzählte “Side Jams”. “Sie sagten mir, ich könnte nicht mehr als 70 Minuten machen, dann folgte ich weiter EISERNE JUNGFRAU. ‘Nächster EISERNE JUNGFRAU?!? Sie werden gehen! Und sie gingen nicht. Tatsächlich kamen sie aus verschiedenen Stadien, ähnlich wie Coachella, um zu sehen, was ich tat. Es ist demütigend. Und es ist erstaunlich, wenn du nach Norwegen gehst und sie anfangen zu singen. ‘Hoff, Hoff, Hoff“. Manchmal war die längste Zeit, die ich bekam, acht Minuten. Ich meine, acht Minuten sind eine lange Zeit. Ich stand einfach da und war zuerst bewegt. Dann habe ich mich nicht aufgeregt, sondern “komm schon, lass uns in die Show-Typ-Haltung kommen”. Ich schaue zurück … und sage: ‘Wow, ich habe viel getan. Und ich merke es nicht. “”

das Hoff mag von der Presse nicht immer gut behandelt werden, aber er hat immer noch Fans, die von ihm fasziniert sind.

“Es ist erstaunlich, wie die Leute reagieren David Hasselhoff und wie die Leute nicht auf ihn reagieren “, sagt er.” Ich hoffe, sie reagieren auf Heavy Metal, weil ich das gerade getan habe. Es war vor mir und weil es Spaß gemacht hat. Martin [Kames] hatte meine gemacht [concert] Kulissen, und es hatte einen tollen Job gemacht. Er sagte im Austausch für etwas, das er getan hat, dass wir diesen Heavy-Metal-Song machen sollten, weil “wir versuchen, in den Heavy-Metal einzusteigen, weil wir das tun”. Und ich mochte es. Ich mochte das Lied. ich liebte Bernth [the guitarist]. Ich rufe ihn an Herr B.. Wir haben dies als Liebesarbeit getan, um der Heavy-Metal-Menge den Hut zu geben, und dann fand ich heraus, dass ich ein Heavy-Metal-Publikum hatte, was seltsam ist. Sie kamen, weil sie zuhörten “Wahrer Überlebender” [from the ‘Kung Fury’ movie soundtrack]. Es ist eine Art Heavy Metal. Es folgt eine Menge Heavy Metal. Es ist komisch. Ich werde mich umschauen und ein paar Mädchen sehen, Jungs in Verkleidung David Hasselhoffund die Leute werden gehämmert. Und dann sehe ich eine Menge Heavy Metal. Gib mir die Heavy-Metal-Seite mit seltsamen Haaren und seltsamen Kleidern. Ich sage: “Wow, das ist wirklich cool.” Weil ich ein Fan von bin METALLICA, weil ich ein Fan von bin EISERNE JUNGFRAU, weil ich mir diesen Rock and Roll angehört habe, das gute Zeug. Ich bin kein Heavy-Metal-Fan. Es gibt absolut keinen Weg, aber ich mochte das Lied. Ich mag Rock and Roll. Ich mag harte Musik. “”

Er fügte hinzu, über die Arbeit mit CUESTACK: “‘Durch die Nacht’ es wurde nur gemacht, weil es vor mir war, und es war gut. Und ich habe beschlossen, Spaß zu haben. Es waren also vier oder fünf Tage Martin und sein Sohn und seine Familie und Bernth. Ich habe das Lied optimiert, um es relevanter zu machen. Es war vor COVID, vor der Katastrophe, in der sich Amerika befindet, und die Worte schienen angemessen zu sein. “”

Hasselhoff diskutierte auch seine Liebe zum Tauchen.

“Ich mag [being] unter Wasser “, sagte er.” Ich tauche mit den Haien. Es gibt eine Sache, die ich tun möchte, die Sardinenrasse. Sie sollten es erforschen. Das ist wirklich toll. Es ist sicher auf meiner To-Do-Liste, da dies wahrscheinlich der erstaunlichste Tauchgang in Südafrika sein wird. Sardinen werden von allem gegessen. Sie sehen nur die Vögel nach unten fliegen und die Haie, Wale und Delfine. Dafür muss man im Wasser sein. Ich sagte zu meiner Frau: »Sie können sich auf das Boot setzen und nach unten schauen, aber Sie werden im Wasser sein wollen. Zumindest den Kopf ins Wasser legen. Halten Sie sich wenigstens am Boot fest und schauen Sie es sich an, denn es wird sensationell. Sie wollen einfach nicht in die Nähe des Köders kommen. “”

Der Sänger war auch einige Male im Fallschirmspringen und wurde gefragt, ob dies seine Sicht auf die Welt verändert habe.

“Wenn jemand Fallschirmspringen ist, wird er das Leben genießen, denn wenn Sie landen, lächeln Sie ungefähr vier Tage lang”, sagte er. „Du lächelst, weil du es getan hast und du lächelst, weil du es getan hast, und der Ansturm ist unglaublich. Jeder, der einmal Fallschirmspringen geht, wird definitiv zurückkommen. Es sei denn, er hat eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe einen Freund, der sich den Knöchel gebrochen hat, und er hat sich umgedreht und sich wieder den Knöchel gebrochen. Aber ich denke, es ist eine erstaunliche Erfahrung. “

Die Motivationsrede ist etwas, in das der Sänger geraten ist, als er das tat Comic Con Auftritte, bei denen er eingeladen wurde, 40 Minuten lang zu sprechen. Er improvisierte oft und nahm an Fragen und Antworten des Publikums teil.

“Ich habe so viel Material und so ein Leben”, sagt er. „Und die Leute, die auf einen Mann reagieren, können einen Unterschied machen, den ich normalerweise gehe und nur werfe. Ich sage nur, ein Mann kann einen Unterschied machen. Und der Grund ist:‚ Ich bin vielleicht hier dass ich heute einen Unterschied in deinem Leben machen werde. Aber du bist alle hier. Und du hast einen Unterschied in meinem Leben gemacht. Ohne dich wäre ich nicht hier. Und das ist die Wahrheit. Ich sage nur das Wahrheit. “

Fans von Hasselhoffdie einzigartige Zusammenarbeit von CUESTACK kann auch die Erweiterung bekommen “Durch die Nacht” Box-Set, eine Digipak-CD mit einem Retro-Synthwave-Remix von BÄR Sänger und Gehirn Caleb Shomosowie eine Unplugged-Version und zwei weitere CUESTACK Lieder. Das Set enthält außerdem ein einzigartiges Poster, eine Sporttasche, eine Autogrammkarte und eine Baseballkappe. “Durch die Nacht” ist für den physischen Kauf bei der erhältlich CUESTACK Online-Shop.

Hasselhoffdas letzte Album von “Öffne deine Augen”wurde im September 2019 veröffentlicht, sein erstes mit einem in LA ansässigen Label Cleopatras Register.

Der erste Spielfilm CUESTACK Album, “Diagnose: Mensch”, wird im Jahr 2021 veröffentlicht.