Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ersetzte den Finanzminister des Landes nach wochenlangen wirtschaftlichen Turbulenzen, in denen die Inflation in die Höhe schoss, als die Lira auf Rekordniveaus sank.

Die Währung hat in diesem Jahr mehr als 40 % ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren und ist damit die schlechteste Wertentwicklung aller Schwellenländerwährungen.

Laut einem am Mittwoch gegen Mitternacht erlassenen Dekret des Präsidenten nahm Erdogan den Rücktritt von Lutfi Elvan an und ernannte seinen Stellvertreter Nureddin Nebati zum neuen Finanzminister.

Nebati, 57, hat einen Bachelor-Abschluss in öffentlicher Verwaltung und einen Master-Abschluss in Sozialwissenschaften der Universität Istanbul. Er hat auch einen Doktortitel in Politikwissenschaft und öffentlicher Verwaltung der türkischen Universität Kocaeli.

Sein Vorgänger hatte dieses Amt erst seit November 2020 inne, als er nach dem Rücktritt von Erdogans Schwiegersohn Berat Albayrak berufen wurde.

Elvans einjährige Amtszeit war von vielen Krisen geprägt.

Am Mittwoch zuvor intervenierte die türkische Zentralbank an den Märkten, um das stark fallende Pfund zu unterstützen, das in nur einem Monat fast 30 % seines Wertes gegenüber dem Dollar verlor.

Auf Druck von Erdogan senkte die offiziell unabhängige Zentralbank der Türkei im November zum dritten Mal innerhalb von weniger als zwei Monaten ihren Leitzins. Dies geschah, obwohl sich die Inflation 20 % näherte, das Vierfache des Regierungsziels.

Erdogan glaubt, dass hohe Zinsen eine hohe Inflation verursachen – das genaue Gegenteil von konventionellem Wirtschaftsdenken – und bestand darauf, die Zinsen niedrig zu halten.

Die türkische Währung erreichte ein neues Allzeittief von über 14 pro Dollar, bevor sie am Mittwoch nach einer Entscheidung der Zentralbank, Reserven zu verkaufen, einige Verluste wieder wettmachte. Ein Dollar kaufte am Mittwochnachmittag 13,22 Lire.

Die Erholung war jedoch nur von kurzer Dauer, nachdem Erdogan erneut auftauchte, um sein „neues Geschäftsmodell“ gegen „böswillige Interessen“ zu verteidigen.

Seit 2019 hat Erdogan drei Zentralbankgouverneure entlassen, die sich gegen seinen Schritt zu niedrigeren Zinsen ausgesprochen hatten. Der Präsident, der Ausländer, die die türkische Wirtschaft sabotieren, und ihre Unterstützer im Land für die Probleme des Pfunds verantwortlich machte, glaubt, dass niedrigere Zinsen die Inflation bekämpfen, das Wirtschaftswachstum ankurbeln, die Exporte ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen werden.

Zahlen vom Dienstag zeigten, dass die türkische Wirtschaft im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent gewachsen ist, aber einige Analysten glauben, dass der Anstieg aufgrund der hohen Inflation und des Zusammenbruchs der Währungen nur von kurzer Dauer sein könnte.

Unterdessen scheint die öffentliche Unzufriedenheit zuzunehmen.

Demonstranten protestierten letzte Woche gegen die Wirtschaftspolitik in Istanbuls größter Stadt und Hauptstadt Ankara, als die größte Oppositionspartei, die Republikanische Volkspartei, eine Kundgebung für vorgezogene Wahlen am Samstag in der südlichen Stadt Mersin plant.