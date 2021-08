Türkei: Sturzfluten überschwemmen die Schwarzmeerregion und tötet 17 Menschen

Überschwemmungen richteten in den nördlichen Provinzen verheerende Schäden an, als die Behörden sagten, dass einige der Waldbrände, die zwei Wochen lang in den südlichen Küstengebieten wüteten, unter Kontrolle gebracht wurden.

Überschwemmungen und Brände, bei denen acht Menschen getötet und Zehntausende Hektar Wald verwüstet wurden, ereigneten sich in der gleichen Woche, in der ein Expertengremium der Vereinten Nationen sagte, die globale Erwärmung sei gefährlich am Rande einer unkontrollierbaren Entwicklung.

Bei den Überschwemmungen in der Provinz Kastamonu wurden 15 Menschen getötet und in Sinop zwei Menschen, teilten die Behörden mit und fügten hinzu, dass die Such- und Rettungsaktionen fortgesetzt würden.

Mehr als 1.400 Menschen wurden aus den betroffenen Gebieten evakuiert, einige mit Hubschraubern und Booten, und rund 740 Menschen wurden in Studentenwohnheimen untergebracht, teilte die Direktion für Katastrophen- und Notfallmanagement (AFAD) mit.