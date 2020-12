Trump entschuldigt Ex-Wahlkampfleiter Paul Manafort

K.Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit begnadigte der gewählte amerikanische Präsident Donald Trump andere treue Gefährten. Trump begnadigte am Mittwochabend den ehemaligen Vorsitzenden seines Wahlkampfteams, Paul Manafort, und seinen langjährigen Vertrauten Roger Stone. Er begnadigte auch den Immobilienunternehmer Charles Kushner, den Vater seines Beraters und Schwiegersohns Jared Kushner. Trump hatte nur am Dienstag kündigte eine Reihe von kontroversen Begnadigungen an.

Manafort war wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrug zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden. Stein im Zusammenhang mit Robert Muellers Russland-Untersuchung verurteilt Trump hatte bereits im Juli eine Haftstrafe verhängt. Stone wurde im Februar zu mehr als drei Jahren Gefängnis verurteilt, unter anderem wegen falscher Aussagen und Behinderung der Justiz. Kushner wiederum war unter anderem wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis gelandet. Er hat seine Strafe bereits verbüßt, aber mit der Begnadigung wird sein Strafregister später gelöscht.

Begnadigungen und verwandelte Strafen für 29 Personen

Der Republikaner Trump wurde bei den Wahlen am 3. November von dem Demokraten Joe Biden besiegt, bleibt aber bis zum 20. Januar Präsident mit voller Macht. Insgesamt kündigte Trump am Mittwoch Begnadigungen und Strafen für 29 Personen an.

Ehemalige Präsidenten wie die Demokraten Bill Clinton und Barack Obama nutzten das Recht, bis zu ihren letzten Amtszeiten Begnadigungen auszusprechen. Auch zu dieser Zeit gab es immer wieder kontroverse Fälle – es handelte sich jedoch nicht um Personen, die wegen Straftaten verurteilt worden waren, die in direktem Zusammenhang mit dem Präsidenten oder seinem Wahlkampf standen.

Am Dienstag hatte Trump bereits zwei Personen begnadigt, die in Muellers Russland-Ermittlungen verurteilt worden waren, darunter seinen Wahlkampfberater von 2016, George Papadopoulos. Er begnadigte auch die ehemaligen republikanischen Abgeordneten Duncan Hunter und Chris Collins sowie vier ehemalige Auftragnehmer der Regierung, die im Zusammenhang mit einem Massaker in Bagdad 2007 zu langen Haftstrafen verurteilt worden waren. Bei dem Massaker wurden mehr als ein Dutzend irakische Zivilisten getötet.

Der Präsident hatte es bereits im November ehemaliger nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn begnadigt, der zugab, das FBI über Gespräche mit dem russischen Botschafter in den Vereinigten Staaten, Sergei Kisljak, zwischen Trumps Wahlsieg und seiner Amtseinführung im Jahr 2017 belogen zu haben.