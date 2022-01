Triest: die überraschende italienische Kaffeehauptstadt

Jenseits des Platzes gibt es Café Tommaseo von 1830, eine gemütliche Reihe von perlmuttfarbenen Zimmern, die mit geschnitzten Engeln und Kellnern in knackigen Jacken und roten Krawatten geschmückt sind, und Der Gefallen von 1836, ein Schmuckkästchen einer Konditorei mit österreichischen Leckereien wie Linzer und Sachertorte. Das Duo wird von der Schokoladenfabrik Peratoner geleitet und verteilt zur Begrüßung der Besucher charmante Karten, die die kuriose Sprache des Triester Kaffees übersetzen.

Doch der Favorit aller Triestinos, die ich getroffen habe, ist Café St. Markus, gegründet 1914 und etwas außerhalb des historischen Zentrums gelegen. Die Bühne im Inneren ist warm und behält ihr atemberaubendes ursprüngliches Design bei, mit bronzenen Kaffeeblättern an der Decke und einer antiken Kupfer-Espressomaschine. Es gibt einen Buchladen vor Ort und Marmortische voller schachspielender Kunden. Die Einheimischen betrachten den Besitzer, Alexandros Delithanassis, als Helden der Stadt. Der ehemalige Buchverleger übernahm das Café 2013 und rettete es vor dem Untergang.

Delithanassis verwandelte das Hinterzimmer des Cafés in einen Treffpunkt für Bands und kleine Konzerte und Buchpräsentationen und verlieh dem Lokal so die Atmosphäre eines Gemeindezentrums. An meinem letzten Abend in der Stadt schlüpfte ich ins Hinterzimmer und schloss mich einer Gruppe von Expats aus England, Finnland, Ägypten, Australien und sogar Neapel an. Unweigerlich kam das Gespräch auf das Café, und immer wieder hörte ich etwas, das mich nicht überraschte: Seit sie alle in Triest sesshaft geworden waren, hatten sie festgestellt, dass sie viel mehr tranken.

