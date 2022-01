Große Freiheit: Österreichs Einzug in die Oscars mit Franz Rogowski ist unausweichlich

In den meisten Geschichten ist die Befreiung der Konzentrationslager der Anfang vom Ende eines Albtraums. Doch der österreichische Film „Große Freiheit“ zeigt, dass die Wahrheit nicht für alle so einfach war. In vielen Fällen wurden LGBTQ+-KZ-Insassen einfach in Gefängniszellen verlegt.

Es ist der unmenschlichste Skandal, der in Regisseur Sebastian Meises preisgekröntem Film „Un Certain Regard: Germany’s Paragraph 175“ untersucht wird, einer Bestimmung des deutschen Strafgesetzbuchs, die von 1871 bis (schockierenderweise) Anfang 1994 galt und alle homosexuellen Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Die Geschichte wird durch die Augen und die schwere, müde Seele des fiktiven Hans Hoffmann erzählt, der wegen seiner Homosexualität wiederholt jahrzehntelang im Nachkriegsdeutschland inhaftiert ist. Er wird von Franz Rogowski gespielt, der Muse des deutschen Regisseurs Christian Petzold („Ondine“, „Transit“) und einer der einflussreichsten Schauspieler des europäischen Kinos und darüber hinaus.

Während seiner Haft baut Hans eine tiefe, aber oft instabile Bindung zu seinem langjährigen Zellengenossen Viktor (gespielt von seinem österreichischen Landsmann Georg Friedrich) auf, die abwechselnd platonisch, romantisch, sexuell und parasitär wird, während Hans sich langsam mit sich selbst abfindet Gewonnen hat es sich nicht geändert und es lebt sich vielleicht noch besser in den tristen und baufälligen Mauern des feuchten Gefängnisses.

Meise und Co-Drehbuchautor Thomas Reider sprachen bei der Recherche mit echten Männern, die von dem Absatz betroffen waren – und drehten ihn schließlich in einem echten Gefängnis in Ostdeutschland und verzichteten auf den Nachbau der Zellen im Studio. Dieser niederschmetternde Film ist nun Österreichs Einreichung für den Best International Feature Academy Award und landete letzten Monat auf der Shortlist von 15.

Rogowskis Ausbildung als Tänzer zeigt sein körperliches Engagement für die Rolle – er gewann und verlor Pfunde während der Dreharbeiten, die vor und dann während der Pandemie stattfanden – und vermittelte gleichzeitig das zerbrochene Innere seiner Figur durch die Darbietung – dunkel, zurückhaltend und unartig, was auf einen Schauspieler hindeutet, der nur zeigt am Set und erledigt seine Arbeit ohne Prunk. Meise bestätigte dies in unserem Interview unten zum Film.

Mubi veröffentlicht den Film am 4. März im Film Forum in New York, gefolgt von einer landesweiten Erweiterung. Die Wähler der Akademie sollten sich das wesentliche „Great Freedom“ nicht entgehen lassen, das eine Geschichte erzählt, die nur wenige von uns – einschließlich des Filmemachers, bevor er mit dem Projekt begann – kannten. Während Abschnitt 175 vor etwas mehr als 25 Jahren aufgehoben wurde, begann die Nation erst vor wenigen Jahren, ihre Handlungen anzuerkennen und eine längst überfällige Entschuldigung herauszugeben, in der Hoffnung, den anhaltenden Schmerz der systemischen nationalen Schuld anzugehen.

IndieWire: Was war Ihr Wissen über Paragraf 175 in Bezug auf die Kriminalisierung von Homosexualität in Deutschland?

Sebastian Meise: Tatsächlich wusste ich nicht viel darüber. Wir sind auf diese Berichte von schwulen Männern gestoßen, die aus Konzentrationslagern entlassen und von den Alliierten direkt inhaftiert oder zur Verbüßung ihrer Reststrafen inhaftiert wurden. Wir haben das gelesen – es war ein Artikel in einem Buch über das Schwulsein in Hamburg – und ich konnte es wirklich nicht glauben. Es klang so seltsam. Ich entdeckte, dass ich mehr über die queere Geschichte in den Vereinigten Staaten wusste. Ich wusste von den Stonewall-Unruhen. Mir war das Ausmaß der Verfolgung nicht bewusst. Ich wusste nicht, dass es so einen Absatz gibt. Es war einfach nicht in unserem Bewusstsein, in Österreich und Deutschland. Davon haben wir in der Schule noch nie gehört. Ich habe mit der älteren Generation darüber gesprochen, wie zum Beispiel mit meinem Vater. Er wusste nichts davon und wuchs in dieser Zeit auf. Wir haben darüber mit einer jungen Generation von Homosexuellen gesprochen; sie hatten auch keine Kenntnis. Also fingen wir an zu recherchieren, und die Geschichte wuchs immer mehr.

Die Geschichte ist fiktiv, aber Sie haben dabei mit vielen echten Menschen gesprochen. Wie haben Sie diese Menschen gefunden?

In Berlin gibt es ein schwules Museum, das Memory Archive. Sie führten eine Reihe von Interviews mit Menschen mit persönlicher Erfahrung. Also trafen wir diese Leute. Was wir in Wien gemacht haben, da ist ein altes schwules Café, und hinten sitzen immer ältere schwule Pärchen. Wir sind einfach auf sie zugegangen und haben mit ihnen geredet. Es stellte sich heraus, dass jeder in den 60er Jahren Erfahrung mit der Strafverfolgung hatte. Es gab eine sehr emotionale Situation, in der ein Mann, er war dort mit seinem langjährigen Partner, er hat seinem Partner nie gesagt, dass er in den 60er Jahren im Gefängnis war. Es war so ein Tabu für sie, denn in Österreich und Deutschland hat der Staat das nie anerkannt [being gay] war ein Verbrechen gewesen.

Da dieser erst Mitte der 1990er-Jahre abgeschafft wurde, wie schätzen Sie die Position zum Paragrafen in Deutschland jetzt ein?

Natürlich hat sich in Bezug auf LGBT-Rechte viel geändert, aber erst 2017 haben sie die ersten Schritte in Bezug auf Entschuldigungen und ähnliches unternommen. In Österreich hat sich der Justizminister erst in diesem Jahr entschuldigt und offiziell erklärt, dass es gegen die Menschenrechte verstößt.

Sie haben den Film vor und während der Pandemie in einem echten Gefängnis gedreht. Erzählen Sie mir von dieser Filmemacher-Atmosphäre, wo sich die Schauspieler eine echte Zelle teilen, sie schlafen in ihrer Zelle, sie rauchen in ihrer Zelle, wie Sie es im Film sehen.

Es gab eine große Diskussion darüber, ob wir die Zellen im Studio drehen sollten, und ich bin nicht so der Fan von Studioarbeit, weil es einfach sauber ist und das Drehen in einer realen Location etwas für die Atmosphäre tut. Natürlich war es ein Filmset. Es war ein leeres Gefängnis, und wir haben es dekoriert und die Wände gestrichen und so. Es war kalt. Es war nicht einfach zu schießen. Wir mussten das Licht anmachen. Der reale Ort hat etwas mit dem Team gemacht, und das mag ich am Kino: in gewisser Weise einen Bezug zur Realität zu haben.

Wie kamen Sie dazu, Franz Rogowski zu besetzen? Wir kennen ihn aus den Filmen von Christian Petzold und Michael Haneke. Klingt, als hättest du es im Hinterkopf gehabt, als du es geschrieben hast.

In der Mitte des Drehbuchs sehen Sie, dass dieser Film wahrscheinlich eines Tages passieren wird, und Sie fangen an, über die Besetzung nachzudenken. In einer Beziehung mit, [Franz Rogowski and Georg Friedrich] kamen mir sofort in den Sinn … Wir schrieben die Charaktere für sie, ohne zu wissen, ob sie überhaupt die Rollen übernehmen würden. Aber sie taten es. Danke Gott. Sie kamen ziemlich spät, aber es gab Raum für Improvisation. Nicht zu viel, denn es war ein enger Zeitplan, aber wir haben versucht, ihnen Orte zu geben, an denen sie sich treffen oder die Beziehung finden konnten.

Der Film zeichnet die jahrzehntelange Verfolgung von Hans nach, der immer wieder wegen „abweichender Praktiken“ ins Gefängnis zurückgebracht wird.

Es kam ziemlich früh im Schreibprozess, weil wir versuchten, das Leben, in dem er sich befindet, zu übersetzen. Ich habe immer gesagt, es sei die Geschichte zweier Menschen, die für ihr Leben stigmatisiert sind. Hans kann sich nicht ändern. Kaum aus dem Gefängnis entlassen, wird er erneut verfolgt. Wir haben versucht, einen Weg zu finden, das zu übersetzen. Er ist irgendwie in einer Zeitschleife gefangen. Diese chronologische Art, die Geschichte zu erzählen, hielten wir für die beste [approach].

Die Art und Weise, wie sich der Film zwischen den Perioden bewegt, ist flüssig und nahtlos. Gab es subtile Modulationen, die Franz in seiner Performance machte, ob zwischen den 40er, 50er oder 60er Jahren, um den Lauf der Zeit oder eine einsetzende Weltmüdigkeit zu markieren?

Es ist wirklich subtil, aber er hat ungefähr 12 Pfund abgenommen, von einer Ära zur nächsten. Es ist nicht zu offensichtlich, aber wir haben versucht, einen Weg zu finden, es irgendwie real zu machen, zusätzlich zu all dem Make-up-Zeug, das immer irgendwie falsch ist. Wir versuchten, einen Weg zu finden, dass er sich jedes Mal, wenn wir mit ihm in eine andere Ära eintraten, in einer völlig anderen Phase seines Lebens befand. Es hat eine ganz andere Energie. In den 1940er Jahren sieht er eher wie dieses Tier aus, voller Angst. In den 50er Jahren ist er voller Energie und in den 60er Jahren ist er mehr oder weniger beruhigt und glaubt nicht, dass sich die Dinge jemals ändern werden.

Er scheint die Art von Schauspieler zu sein, der nur auftaucht, um anzugeben, und mühelos in seiner Herangehensweise ist. Er scheint nicht viel Methode oder Besessenheit zwischen den Takes zu zeigen. Was ist sein Stil?

Er redet gerne und viel. Er ist das komplette Gegenteil von Georg. Das Tolle daran [Franz], was ich sehr an ihm liebe, er versucht immer einen Weg zu finden, nicht zu spielen – sondern einfach nur die Figur zu sein.

