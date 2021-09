Der amerikanische Rückzug aus Afghanistan führte zur Veräußerung von Milliarden Dollar an Militär- die für die Taliban-Wache übrig gebliebene Ausrüstung und der Fox News-Korrespondent Trey Yingst gaben einen Einblick, wie sie die Vorteile derBerichte aus Amerika. “

TREY YINGST: Der Großteil der US-amerikanischen und afghanischen Militärausrüstung am Flughafen von Kabul wurde von US-Streitkräften zerstört, bevor sie Kabul verließen. Für den Rest Afghanistans ist dies nicht der Fall. In den Händen der Taliban befinden sich Tausende Humvees, Flugzeuge und andere wichtige militärische Ausrüstungsgegenstände. Taliban-Geheimdienstoffizier Nasir Ahmed begleitet uns zum internationalen Flughafen Kabul. „Die afghanischen Piloten sind mit Hubschraubern geflohen“, erzählte er uns, „als wir die Kontrolle hatten, brachten sie sie Gott sei Dank zurück. Die Taliban kontrollieren jetzt Tausende von in Amerika hergestellten Humvees, Waffen und Flugzeugen. Obwohl in der afghanischen Hauptstadt, zerstörten amerikanische Truppen vor ihrer Abreise rund 170 Ausrüstungsgegenstände.

Im Moment erklären die Taliban, dass die US-Streitkräfte alle Bildschirme und internen Mechanismen in diesen Blackhawks zerstört haben, bevor sie den internationalen Flughafen von Kabul verließen. Auf der zivilen Seite des Flughafens starten bereits Inlandsflüge. Die Taliban teilten Fox News mit, dass der Betrieb zu etwa 90% läuft und dass internationale kommerzielle Flüge nächste Woche mit abgeschlossenen Reparaturen beginnen könnten … Sicherheit ist das Hauptproblem, das der Flughafen Kabul angehen muss, bevor er für internationale Flüge wieder geöffnet wird. In den vergangenen Tagen hat es in Afghanistan mehrere Angriffe des IS auf Taliban-Ziele gegeben.

