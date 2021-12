Totaler Krieg oder „schleichende Besatzung“ als Optionen für Putin, so das ukrainische Verteidigungsministerium

Der russische Präsident Wladimir Putin sollte beschließt, die Ukraine anzugreifen, wird es rund 220.000 Soldaten haben, von denen rund 120.000 bereits in der Nähe der ukrainischen Grenzen stationiert sind, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium am Donnerstagmorgen der Military Times mit.

Aber ob er angreifen wird, ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums noch unbekannt, das zwei mögliche Vorgehensweisen plant, die Putin ergreifen könnte – entweder einen totalen Krieg oder eine „schleichende Besatzung“ der Ukraine.

Während Russland nach Angaben des Verteidigungsministeriums bis spätestens Februar zu einem Angriff bereit sein soll, sind sich ukrainische Beamte noch unsicher, ob Putin grünes Licht geben wird.

„Nach unseren Angaben hat V. Putin noch keine Entscheidung getroffen“, so das Verteidigungsministerium. „Das wird von vielen Faktoren abhängen. „

DATEI – Auf diesem Foto, das vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht wurde, gehen während der gemeinsamen strategischen Übung der Streitkräfte der Russischen Föderation und der Republik Belarus Zapad-2021 Flammen über dem Mulino-Übungsgelände in der Region Nischni Nowgorod auf Region Nischni Nowgorod, Russland am 11. September 2021. Ukrainische und westliche Beamte befürchten, dass eine russische Militäraufrüstung in der Nähe der Ukraine Moskaus Plan signalisiert, in seinen ehemaligen sowjetischen Nachbarn einzumarschieren. Der Kreml beharrt darauf, dass er keine solche Absicht habe und wirft der Ukraine und ihren westlichen Unterstützern vor, so zu tun, als würden sie ihre eigenen vermeintlich aggressiven Pläne vertuschen. (Vadim Savitskiy / Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums via AP, Datei)

Bevor Putin die Entscheidung zum Angriff trifft, wird er die wirtschaftliche und politische Lage in der Ukraine, die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für die Ukraine, „die strikte Reaktion (in Form sogenannter höllischer Sanktionen, Militärhilfe usw.) wichtigsten Länder der Welt über die aggressive Politik des Kremls gegenüber der Ukraine “und die Situation in Russland selbst, so das Verteidigungsministerium.

Präsident Joe Biden hat Gespräche mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geführt, um die Lage zu beruhigen. Er schwor beide, dass Russland „ernsthafte Konsequenzen“ drohen würde, wenn russische Streitkräfte in die Ukraine vordringen, sagte aber auch, er werde keine US-Kampfkräfte in der Region einsetzen, um einen solchen Angriff abzuwehren. Andere westliche Führer haben ähnliche Erklärungen abgegeben. Deutschlands neue Außenministerin Annalena Baerbock sagte, Russland werde „massive FolgenSollte er angreifen, so Reuters.

Zusätzlich zu den 120.000 russischen Truppen, die derzeit an den Grenzen der Ukraine stationiert sind, würde Russland laut Einschätzung Truppen aus seinen westlichen und südlichen Militärbezirken sowie Luftlandetruppen einsetzen, wenn es sich zu einem Angriff entschließt.

„Die Gesamtstärke aller russischen Truppen (…), die an der groß angelegten Invasion gegen unser Land beteiligt sein könnten, beträgt rund 220.000 Soldaten“, so das Verteidigungsministerium.

Die Geschichte geht weiter

Die russische Botschaft reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Jedoch, Putin bestritt die Pläne eine Invasion zu starten und das Gespräch umzukehren, indem sie die westlichen Führer aufforderte, rechtsverbindliche Garantien zu geben, die eine NATO-Erweiterung in der Ukraine und die Stationierung von Allianzwaffen dort verhindern, und forderte solche Aktionen „rote LinieFür Moskau, so Associated Press.

Der Kreml sagte am Donnerstag, Russland habe Entwürfe von Dokumenten vorgelegt, die die Sicherheitsabkommen skizzieren, die es mit den Vereinigten Staaten und ihren NATO-Verbündeten verhandeln wolle Eskalation der Spannungen um die Ukraine“, Laut AP.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, ein hochrangiger russischer Vertreter sei bereit, sofort zu Gesprächen in einem neutralen Land über den Vorschlag zu gehen, so AP.

Russland bereitet Angriff auf Ukraine bis Ende Januar vor: Chef des ukrainischen Verteidigungsgeheimdienstes

Die ukrainische Moral ist nach wie vor hoch, aber das Verteidigungsministerium sagt, es gebe keine Illusion, wie schlimm die Dinge ausgehen könnten.

„Es besteht kein Zweifel an der hohen Moral und dem patriotischen Geist unserer Bürger, unsere Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen“, sagte das Verteidigungsministerium. „Gleichzeitig verfügt Russland hinsichtlich Stärke und Bewaffnung über eine der größten Armeen der Welt. Wenn die Entscheidung getroffen wird, das Ausmaß der bewaffneten Aggression gegen die Ukraine auszuweiten, wird Russland alle verfügbaren modernen Waffenarsenale einsetzen.

Dieses Arsenal umfasst nach Angaben des Verteidigungsministeriums die operative und militärische taktische Luftfahrt, hochpräzise Waffen, die zu ihren Luft-, Marine- und Landkomponenten gehören, sowie Waffen für die elektronische Kriegsführung. Die Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte und der Kaspischen Flottille werden im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer aktiviert.

Es ist unklar, was Putin tun wird, aber das ukrainische Verteidigungsministerium sagte der Military Times, dass es möglicherweise einige Schritte unternehmen wird.

„Wir erwarten, dass die russische Führung über genügend gesunden Menschenverstand verfügt, um einen Krieg zu vermeiden“, sagte das Verteidigungsministerium. „Das realste Szenario der Entwicklung der Situation wiederum ist die schleichende Besetzung der Ukraine. „

Ähnlich wie Russland mit Hilfe lokaler Separatisten in der Lage war, die Krim zu annektieren und in die Ostukraine einzudringen, ein anhaltender Kampf, der seit 2014 mehr als 14.000 Menschenleben gefordert hat, sagte das ukrainische Verteidigungsministerium, Russland könne diese Bemühungen mit „Sonderdiensten / Russisch“ ausweiten Einflussfaktoren.“

Damit würde Russland „günstige Bedingungen für die Intensivierung der Kampfhandlungen“ in der Ostukraine schaffen, so das Verteidigungsministerium.

„Die Provokationen Russlands in den vorübergehend besetzten Gebieten der Oblasten Donezk und Lugansk mit zahlreichen Opfern der lokalen Bevölkerung … (Einwohner mit russischen Pässen) werden eine Entschuldigung für die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten sein. Es wird vom Kreml zum Schutz der russischen Bürger verwendet. Unter günstigen Bedingungen wird Russland die Besetzung der Ukraine fortsetzen.

DATEI – Dieses vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichte Foto zeigt russische Su-24-Bomber, die zum Manövrieren auf einem Luftwaffenstützpunkt auf der Krim stationiert sind. Ukrainische und westliche Beamte befürchten, dass eine russische Militäraufrüstung in der Nähe der Ukraine Moskaus Pläne signalisiert, in seinen ehemaligen sowjetischen Nachbarn einzumarschieren. Der Kreml beharrt darauf, dass er keine solche Absicht habe und wirft der Ukraine und ihren westlichen Unterstützern vor, so zu tun, als würden sie ihre eigenen vermeintlich aggressiven Pläne vertuschen. (Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums über AP, Datei)

Bis heute haben die USA nach Angaben des Pentagons seit 2014 mehr als 2,5 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe für die Ukraine zugesagt. Diese Unterstützung „beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf die Bereitstellung von Luftüberwachungsradaren, Artillerie-Gegenradaren, unbemannten Flugsystemen, sicherer Kommunikation, militärischer medizinischer Ausrüstung, bewaffneten Patrouillenschiffen und Javelin-Panzerabwehrsystemen.“

Angesichts des Umfangs des russischen Arsenals verlangt die Ukraine mehr.

„Das Wichtigste für die Ukraine sind moderne Flugzeuge, einschließlich Drohnen (Angriffs- und Aufklärungsversionen); Kurz- und Langstrecken-Luftverteidigungsanlagen, moderne elektronische Aufklärungs- und Kriegsführungssysteme, Panzer- und Schiffsabwehrsysteme usw. », Zeigt die Bewertung an.

Das ukrainische Militär arbeitet daran, von den USA gelieferte Waffen wie die Panzerabwehrraketen Javelin schnell einzusetzen.

„Diese Aufgabe werden wir mit Hilfe westlicher Ausbilder schnellstmöglich lösen“, so das Verteidigungsministerium. „Diese Erfahrung haben wir bereits bei den ukrainischen Streitkräften.

Sollten die Russen einmarschieren und die ukrainische Armee überwältigen, planen die Beamten einen möglichen Aufstand als Vergeltung.

„Im Falle von [Russian Federation] versucht, das Ausmaß der bewaffneten Aggression gegen die Ukraine auszuweiten, lautet die Antwort ja “, antwortete das Verteidigungsministerium auf die Frage, ob es Waffen an seine Bürger verteilen würde. „Heute werden Maßnahmen an den Truppen der Territorialverteidigung durchgeführt.“