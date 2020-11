Todesstrafe in den USA: Verurteilter Mörder in Indiana hingerichtet

Der verurteilte Mörder Orlando Hall wurde in den USA hingerichtet. Nach Angaben der USA wurde er in einem Gefängnis in Indiana durch eine tödliche Injektion getötetJustizministerium angekündigt. Damit hat die Regierung von Donald Trump eine alte Tradition gebrochen: In der Regel halten sich scheidende Regierungen von einem Machtwechsel bei Hinrichtungen auf Bundesebene zurück.