Tischtennis – “Schnell verlieren und nach Hause kommen” fordert Tochter des österreichischen Paddlers

TOKYO, 27. Juli (Reuters) – Für die Österreicherin Liu Jia hat das Erreichen des Achtelfinals im Tischtennis-Event der Damen sie in ein Dilemma gebracht – sie ist noch im Rennen um eine Medaille bei den Spielen. Tokio, aber sein Erfolg verzögert sich but ein Wiedersehen mit seiner 10-jährigen Tochter.

“Meiner Tochter ist es egal (wenn ich gewinne). Sie stört sich überhaupt nicht. Für sie geht es darum, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen”, sagte Liu, chinesischer Abstammung und fügte hinzu, dass ihre Tochter wahrscheinlich nicht darauf geschaut habe Sie. letztes Spiel wegen der Zeitverschiebung.

“Als sie hörte, dass ich im Teamevent gegen China antrete, hat sie sich besonders gefreut. Sie sagte: ‘Verliere schnell und komm nach Hause.’ Ich kann das verstehen.

“Kinder haben einen ganz einfachen Gedanken. Gewinnen oder verlieren, kommen Sie einfach nach Hause. Nach Hause zu gehen ist der Schlüssel für sie.”

Der 39-Jährige hat auf dem Weg ins Achtelfinale eine Reihe junger Rivalen geschlagen, darunter den Syrer Hend Zaza – der mit 12 Jahren der jüngste Athlet in Tokio war – und die 20-jährige puertoricanische Paddlerin Adriana Diaz.

“Sieht so aus, als würde ich junge Spieler einschüchtern”, sagte Liu, nachdem er Diaz am Dienstag in der dritten Runde mit 4:0 besiegt hatte.

“Ich habe sie kontrolliert, ich habe ihr keine Gelegenheit zum Angriff gegeben. Ich habe gut gespielt, obwohl ich am Ende nervös wurde. Ich hatte das Gefühl, ich würde pinkeln, wenn ich kurz vor dem Sieg stand.”

Liu, die an ihren sechsten Olympischen Spielen teilnimmt, trifft als nächstes im Einzel auf die Südkoreanerin Jeon Ji-hee und tritt ab dem 1. August auch im Team-Event an.

Berichterstattung von Eimi Yamamitsu

