Owl Labs arbeitet mit Bechtle zusammen, um seine Präsenz in wichtigen europäischen Märkten auszubauen

Owl Labs gibt seine Partnerschaft mit Bechtle bekannt, um die Präsenz von Owl Labs in wichtigen europäischen Märkten und Branchen zu stärken.

Durch diese Partnerschaft kann Owl Labs die Reichweite, Bekanntheit und Akzeptanz seines preisgekrönten Flaggschiffprodukts Meeting Owl Pro in ganz Europa durch die 80 Standorte von Bechtle in der DACH-Region und seine Tochtergesellschaften des E-Commerce in 14 europäischen Ländern weiter ausbauen , darunter: Vereinigtes Königreich, Irland, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Belgien, Spanien, Portugal, Italien, Polen, Ungarn, Schweiz, Österreich und Tschechien.

Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs, sagte: „Wirtschaftsführer in ganz Europa setzen zunehmend auf hybride Arbeit nach der Pandemie . Darüber hinaus investieren 36% der europäischen Unternehmen jetzt in neue Kommunikationswerkzeuge und -technologien, um diese permanente Entwicklung hin zu hybrider Arbeit zu erleichtern. Wir freuen uns, mit Bechtle zusammenzuarbeiten, um dieser schnell wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und Unternehmen und Teams mit Sitz in Europa die Nutzung der Collaboration-Technologie von Owl Labs zu erleichtern, um eine klare und effektive Kommunikation unabhängig von ihrem Standort aufrechtzuerhalten und zu erleichtern.

Ascan Collier, Geschäftsführer von Bechtle Logistik & Service, sagt: „Arbeitsplätze befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel und Unternehmen brauchen jetzt neue Werkzeuge, um sich auf die Umstellung auf hybrides Arbeiten einzustellen. Wenn sich Unternehmen an neue Richtlinien für hybride Arbeit anpassen, müssen sie die Vorteile neuer Technologien nutzen, um sicherzustellen, dass Kommunikation, Zusammenarbeit und Produktivität nicht beeinträchtigt werden. Während sich Arbeitsplätze auf hybride Arbeit und fortschrittliche Richtlinien verlagern, ist Owl Labs ein wichtiger Partner bei der Unterstützung unserer Kunden bei der Umgestaltung ihrer Arbeitsplätze, um mit sich schnell ändernden Arbeitsplatzrichtlinien Schritt zu halten.

Da hybride Arbeit und Remote-Teams zur Norm werden, ist die Aufrechterhaltung einer effektiven Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verstreuten Mitarbeitern für Führungskräfte von entscheidender Bedeutung. Meeting Owl Pro ermöglicht Unternehmen ein nahtloses, kollaboratives und immersives Teamerlebnis mit seiner proprietären Smart-Technologie, die sich automatisch darauf konzentriert, wer in einem Raum spricht, indem sie Audio- und visuelle Hinweise von seiner 360°-Kamera verwendet und drei Lautsprecher mit einer Reichweite von fünf Metern.