Tesla-Chef Elon Musk beschwerte sich beim Minister – jetzt wissen Sie, worum es geht

Darüber hinaus behandelte Musk ein Thema, das ihn überraschte: die vielen Regeln und Vorschriften der Bundesrepublik. Jörg Steinbach, Wirtschaftsminister in Brandenburg, berichtete darüber in einem Interview mit dem Handelsblatt.

Traf sich während seiner Deutschlandreise vor ein paar Wochen Tesla -Chef Elon Musk auch mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister. Das Thema der Stunde war natürlich die Gigafactory Teslas, die derzeit in Grünheide in der Nähe ist Berlin errichtet werden.

“Er hat uns eine Hausaufgabe gegeben”, sagte Steinbach. “Die deutschen Behörden sollten alle Regeln und Richtlinien durchgehen und prüfen, ob Sie mit der Hälfte auskommen und nachhaltige Projekte schneller durchführen können.”

Elon Musk baut Gigafactory – allerdings nur mit vorheriger Genehmigung

Durch seine neue Fabrik hat Musk den Dschungel deutscher Absätze hautnah erlebt. Tesla baut in Rekordzeit die vierte Gigafactory in Grünheide. Es wird erwartet, dass dort in der ersten Expansionsphase eine halbe Million Fahrzeuge vom Band laufen werden.

Tesla begann den Bau jedoch nur mit vorläufigen Genehmigungen. Dies ist nach dem Bundesgesetz über die Immissionskontrolle ebenfalls möglich – nur eine komplexe Angelegenheit, wie Wirtschaftsminister Steinbach im Handelsblatt zugibt: „Bei jedem Antrag müssen alle Fachbehörden befragt werden. Und alle Bereiche müssen entsprechend zu einer positiven Genehmigungsprognose kommen. “”