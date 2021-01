Thailändische Frau wegen Beleidigung der Monarchie zu 43 Jahren Haft verurteilt und gruselige Botschaft an Aktivisten gesendet

Thailand hat einige der strengsten Gesetze der Welt gegen Diffamierung oder Kritik am König, der Königin, dem offensichtlichen Erben oder Regenten. Die Gesetze, bekannt als Majestätsbeleidigung, können für jeden Verstoß bis zu 15 Jahre Gefängnis vorsehen.

Der 65-jährige Anchan Preelert bekannte sich schuldig, zwischen 2014 und 2015 Audioclips auf YouTube und Facebook geteilt zu haben, die laut thailändischen Menschenrechtsanwälten als kritisch gegenüber der königlichen Familie des Königreichs eingestuft wurden. Mann. Sie wurde in 29 Fällen mit jeweils drei Jahren für schuldig befunden.

Das Strafgericht in Bangkok erließ eine anfängliche Haftstrafe von 87 Jahren, halbierte sie jedoch aufgrund von Anchans Schuldbekenntnis.

“Das Urteil ist das höchste, das jemals von einem thailändischen Gericht wegen Verstoßes gegen Artikel 112 verhängt wurde”, sagte sein Anwalt Pawinee Chumsri unter Bezugnahme auf das Gesetz der Majestät.

Pawinee sagte, sie würden gegen das Urteil Berufung einlegen und eine Kaution beim Berufungsgericht beantragen. “Es gibt zwei weitere Gerichte, die wir in ihrem Rechtsstreit prüfen können”, sagte sie.

Die Wiedergeburt der Majestät

Seit Ende letzten Jahres haben die Behörden brachte Fälle von Majestät gegen Dutzende von Demonstranten nach mehr als zwei Jahren Nichtdurchsetzung. Der thailändische Premierminister Prayut Chan-o-cha sagte im Juni letzten Jahres, dass das Gesetz aufgrund einer Forderung nach nicht mehr durchgesetzt werde König Maha Vajiralongkorn

Aber das war, bevor die demokratische Bewegung zur größten Herausforderung für das Establishment wurde, die das Land in der Moderne gesehen hat. Über fünf Monate lang veranstalteten Demonstranten regelmäßig Proteste, die den Rücktritt von Prayut forderten, der 2014 bei einem Militärputsch die Macht übernahm, sowie die Auflösung des Parlaments und Änderungen der Verfassung Was sie sagen, stärkt die Macht des Militärs.

Viele Demonstranten fühlten sich ermutigt, offen eine Reform der Monarchie zu fordern.

Diese Anrufe haben einen Nerv getroffen und Tausende von Menschen auf die Straße gebracht, in manchmal gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei und pro-monarchischen Gruppen. Die Idee einer sakrosankten Monarchie und eines Königs, die vor öffentlicher Kontrolle geschützt sind, wurde von der jüngeren Generation auseinandergerissen. Zu ihren Forderungen gehörte, dass der König gemäß der Verfassung zur Rechenschaft gezogen wird, dass seine Befugnisse eingeschränkt werden und dass seine Finanzen transparent sind.

Laut thailändischen Menschenrechtsanwälten wurden vom 24. November bis 31. Dezember 2020 mindestens 38 Personen wegen Majestät angeklagt, darunter ein Minderjähriger und mehrere Universitätsstudenten.

Thitinan Pongsudhirak, Politikwissenschaftler und Direktor des Instituts für Sicherheit und internationale Studien an der Chulalongkorn-Universität, sagte, Anchans Überzeugung “bedeutet, dass das Gesetz der Majestät wieder in vollem Umfang in Kraft ist “.

“Da es aus der letzten Regierungszeit und dem Staatsstreich von 2014 stammt, gilt dieses Rekordurteil nach einer Unterbrechung als Warnschuss für die Protestbewegung junger Menschen gegen den neuen Monarchen”, sagte er. er sagt. “Dies deutet darauf hin, dass die etablierten Energiezentren in Thailand langfristig zusammenbrechen.”

Sechs Jahre Fall

Anchans Fall steht nicht in direktem Zusammenhang mit den jüngsten Anschuldigungen gegen demokratiefreundliche Demonstranten. Aber mit der fast dreijährigen Pause in Fällen von Majestät sagen Analysten, dass der Satz darauf hindeutet, dass die alten Fälle jetzt aktiviert werden.

Anchan, ein ehemaliger Beamter der Finanzabteilung, wurde im Januar 2015 festgenommen, kurz nachdem das Militär die thailändische Zivilregierung durch einen Staatsstreich gestürzt hatte.

Nach der Machtübernahme verhängte Prayut das Kriegsrecht und Hunderte von Aktivisten wurden verhaftet und unter drakonischen Gesetzen wie Aufruhr und Majestät angeklagt, um abweichende Interessengruppen zum Schweigen zu bringen Rechte sagte

Anchans Fall ging zuerst an ein Militärgericht und sie wurde fast vier Jahre lang bis zur Verhandlung festgehalten, sagten ihre Anwälte. 2018 wurde sie gegen Kaution freigelassen und ihr Fall an ein Zivilstrafgericht verwiesen.

Sein Verbrechen bestand darin, Audioclips in sozialen Medien aus einer Untergrund-Radiosendung zu teilen, die angeblich den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej kritisierte. Der Schöpfer der Clips – ein Mann namens “Banpodj” – wurde wegen Majestät verurteilt und hat bereits seine Strafe verbüßt.

“Dieser schockierende Fall ist ein weiterer schwerwiegender Angriff auf Thailands verschwindenden Raum für freie Meinungsäußerung”, sagte Yamini Mishra, Regionaldirektor von Amnesty International für den asiatisch-pazifischen Raum. “Die Art und Weise, in der sie verurteilt wurde, ist ebenfalls entsetzlich. Die Art und Weise, in der die Behörden eindeutig versucht haben, die Strafen durch die Erhöhung der Anzahl der Strafanzeigen zu maximieren, sendet eine klare Botschaft der Abschreckung an die 50 Millionen thailändischen Internetnutzer.”