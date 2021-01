Das österreichische Skigebiet weist laut Studienergebnissen Rekordwerte an Antikörpern gegen das Coronavirus auf

WIEN (Reuters) – Eine Studie mit Bewohnern des alpinen Skigebiets Ischgl, dem Ort des größten Ausbruchs des Coronavirus in Österreich, ergab, dass 42% Antikörper gegen das Virus hatten, die höchste Rate Hoch nie bewiesen, sagte die Universität, die die Studie am Donnerstag durchgeführt hat.

Tausende Menschen wurden in dem Resort infiziert, das sich selbst als “Ibiza der Alpen” vermarktete, da das Virus zu Beginn des Ausbruchs in Österreich in überfüllten Après-Ski-Bars fruchtbaren Boden fand.

Das erste positive Testergebnis in Ischgl kam am 7. März, Tage nachdem Island die österreichischen Behörden auf mehrere seiner Staatsangehörigen aufmerksam gemacht hatte, von denen es sagte, dass sie das Virus dort gefangen haben. Eine Woche später wurde eine Quarantäne ausgerufen, aber Touristen durften abreisen und das Virus in ganz Europa verbreiten.

“Die Seroprävalenz der Ischgl-Studienteilnehmer beträgt 42,4%”, sagte Dorothee von Laer, Direktorin des Instituts für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck, die die Studie leitete. , in einer Pressemitteilung der Universität.

„Wir haben es in Ischgl mit der höchsten Seroprävalenz zu tun, die jemals in einer Studie gezeigt wurde. Obwohl bei dieser Rate die Herdenimmunität nicht angenommen werden kann, sollte die Bevölkerung von Ischgl weitgehend (gegen das Virus) geschützt werden “, fügte sie hinzu.

Die Seroprävalenz ist die Anzahl der Personen in einer Population, die anhand von Blutserumproben positiv auf eine bestimmte Krankheit getestet wurden.

Andere Studien haben ergeben, dass die Antikörper in Genf 10% und im italienischen Alpental Val Gardena 27% betragen, teilte die Universität mit.

Zwischen dem 21. und 27. April wurden an 1.473 Personen oder 79% der Einwohner von Ischgl Antikörper und regelmäßige PCR-Tests durchgeführt. Nur 15% derjenigen, bei denen Antikörper gefunden wurden, waren jemals positiv auf das Virus getestet worden, teilte die Universität mit.

Österreich hat trotz des Ischgl-Ausbruchs eine der niedrigsten Infektionsraten in Westeuropa. Mitte März führte er eine landesweite Sperrung ein, die seine Infektionskurve abflachte, und einen Monat später begann er, diese Sperrung zu lockern.

Die Fälle nehmen um weniger als 100 pro Tag zu und es gab bisher 698 Todesfälle.