Thailändischer Strand nach Ölpest zum Katastrophengebiet erklärt

BANGKOK, 29. Januar (Reuters) – Ein Strand in Ostthailand wurde am Samstag zum Katastrophengebiet erklärt, als Öl, das aus einer Unterwasserpipeline im Golf von Thailand austrat, weiterhin an Land gespült und den Sand geschwärzt wurde.

Das Leck aus der Pipeline von Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) (SPRC.BK) begann am späten Dienstag und war unter Kontrolle gebracht einen Tag später, nachdem schätzungsweise 50.000 Liter (13.209 Gallonen) Öl 20 km (12 Meilen) von der industrialisierten Ostküste des Landes entfernt in den Ozean geflossen waren. Weiterlesen

Ein Teil des Öls die Küstenlinie erreicht am Strand von Mae Ramphueng in der Provinz Rayong am späten Freitag, nachdem sie sich über 47 Quadratkilometer (18 Quadratmeilen) Meer im Golf ausgebreitet hatten. Weiterlesen

Arbeiter reinigen Ölverschmutzungen, die durch ein Leck aus einer Unterwasserpipeline 20 km (12,4 Meilen) vor Thailands Ostküste am Strand Mae Ramphueng in der Provinz Rayong, Thailand, verursacht wurden, 29. Januar 2022. REUTERS/Soe Zeya tun

Die Marine arbeitet mit SPRC zusammen, um das Leck einzudämmen, und sagte, die Hauptölmasse sei immer noch vor der Küste, nur eine kleine Menge sei an mindestens zwei Stellen entlang des 12 km langen Strandes angespült worden.

Etwa 150 SPRC-Arbeiter und 200 Marinemitarbeiter seien eingesetzt worden, um den Strand zu säubern, und es seien Sperren für Ölsperren errichtet worden, sagte die Marine.

Zwölf Marineschiffe und drei Zivilschiffe sowie eine Reihe von Flugzeugen arbeiteten ebenfalls daran, die Verschüttung auf See mit Sperren und Dispersionsspray einzudämmen.

„Wir und das Unternehmen arbeiten immer noch auf See daran, die Ölmenge zu reduzieren, indem wir die Verschüttung in die Enge treiben, das Öl aufsaugen und Dispergiermittel versprühen“, sagte Konteradmiral Artorn Charapinyo, stellvertretender Kommandeur des ersten Naval Area-Kommandos, gegenüber Reportern.

Berichterstattung von Panu Wongcha-um; Bearbeitung von Stephen Coates

