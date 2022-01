Der Lunar New Year Sale von Steam ist jetzt live – Eurogamer.net

Dampf Verkauf zum Mondneujahr ist jetzt online.

Von jetzt an bis zum 3. Februar um 18:00 Uhr britischer Zeit können PC-Gamer „bei Zehntausenden von Titeln sparen“, darunter satte Rabatte auf Spiele wie Dead by Daylight (50 % Rabatt), Sekiro (50 % Rabatt), Rainbow Six Siege (60 % Rabatt) und Red Dead Redemption (50 %).

Dies sind auch nicht nur AAA-Action-Blockbuster. Es gibt auch große Einsparungen bei vielen Indie- und Partyspielen, wobei alle angebotenen Spiele ordentlich in Kategorien nach Genre, Thema, Stimmung und sogar Funktionen unterteilt sind, um Ihnen zu helfen, Ihre Liste der meistgesuchten Spiele einzugrenzen. .

In anderen Valve-Nachrichten folgt a ein bisschen spät Ende letzten Jahres bestätigt Valve nun seinen mit Spannung erwarteten tragbaren Gaming-PC, Steam Deck wird am 28. Februar ausgeliefert.

Ad Matt erklärte damals, angesichts der Produktionsbeschränkungen, die die Technologiebranche inmitten der anhaltenden Coronavirus-Pandemie weiterhin plagen, werde Valve Steam Deck veröffentlichen – wie er bestätigte. beim Öffnen seines Reservierungssystems letzten Juli – in Wellen während des gesamten Jahres 2022 und darüber hinaus.