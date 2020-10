Tesla in Grünheide: Wasser getrennt, Fabrikbau unterbrochen

Das Einfrieren der Konstruktion ist für Tesla äußerst schwierig. Die Gruppe möchte schnell mit der Produktion beginnen. Tesla will im nächsten Sommer in Grünheide in der Oder-Spree mit der Produktion von Elektroautos beginnen. In der ersten Phase sind 500.000 Elektroautos pro Jahr geplant. Dafür werden rund 12.000 Mitarbeiter gesucht.