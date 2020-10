Jetzt meldet sich ihre frühere beste Freundin zu Wort

Georgina Fleur scheint am Boden zerstört zu sein. Es ist nicht nur die Scheidung ihres Ex Kubilay, die sie stört. Eine Trennung von ihrer besten Freundin betrifft sie auch. Sie spricht jetzt genau.

“Wer bist du, um die Liebe meines Lebens zu zerstören, um mich mit meinem Mann anzulegen? Um mich in der Liebe meines Lebens schlecht zu machen? Wie kannst du das tun?” Georgina Fleur Mittwochabend auf ihrem Instagram-Kanal. Der Reality-Star hat mehrere Geschichten hochgeladen, viele Tränen vergossen und war von Ex-Partner Kubilay Özdemir und bester Freundin Danica enttäuscht.

“Sie hat sich gebrochen”

Danica spricht jetzt in einem Interview mit RTL. “Georgina selbst weiß, dass ich ihre Liebe niemals zerstören würde. Sie hat sich selbst gebrochen”, sagte sie und erklärte, “Kubi ist diejenige, die Georgina wollte. Sie hat sich getrennt.” Danica veröffentlichte auch ein Video, in dem sie das Interview gab und schrieb: “Nichts als die Wahrheit.”

In den letzten Wochen wurde Georgina immer wieder beim Feiern gesehen und hat Bilder und Videos von Partys online auf ihrem Instagam-Kanal veröffentlicht. Georgina hat ihren Halt im Leben verloren und betäubt ihre Frustration mit Alkohol und Partys, will Danica wissen. Georgina gibt in ihrer nächtlichen Geschichte zu: “Ich mache das als Ablenkung, weil ich sehr traurig bin.”

Georgina war in der Psychiatrie

Laut RTL-Informationen haben Kubi und Danica am Montagabend die Polizei gerufen, weil sie sich Sorgen um Georgina machten. Sie wurde dann in eine psychiatrische Klinik gebracht. Reality-Star Sam Dylan, der zusammen mit dem 30-Jährigen istSchlacht der Reality Stars“Wurde kürzlich gesehen und mit ihr gesprochen, sagte:” Sie ging freiwillig und an Ort und Stelle in der Psychiatrie wurde festgestellt, dass sie keine Symptome hatte und wurde deshalb entlassen. “”

Sein Rat an Georgina: “Sie sollten einen Partner finden, der wirklich für Sie da ist und nicht jemanden, der Sie psychisch erschöpft. Zunächst ist es wichtig, dass sie sich selbst findet und Frieden findet.” Georgina selbst ist derzeit nicht in der Lage, eine Erklärung abzugeben, berichtet RTL.