Terror in Wien: Der Angreifer war ein IS-Anhänger, das vierte Opfer stirbt – Live-Ticker

Großer Polizeieinsatz und leere Straßen nach dem Anschlag in Wien

Hubschrauber kreisten am Montagabend über der Wiener Innenstadt, Polizeisirenen erklangen durch die Nacht. Einsatzfahrzeuge rasen vom Stadtrand in Richtung Stadtzentrum, wo laut Innenminister ein mutmaßlicher Terroranschlag stattgefunden hat. Im 1. Bezirk, der historischen Innenstadt von Wien, sitzen die Gäste in Bars und warten darauf, dass die Polizei ihnen grünes Licht zum Verlassen gibt. Die Straßen rund um den Schwedenplatz, eine lebhafte Unterhaltungsmeile an einem Verkehrsknotenpunkt am Donaukanal, in dessen Nähe die ersten Schüsse abgegeben wurden, sind voller blauer Lichter, und der gesamte Bezirk ist großflächig abgesperrt.

Unmittelbar nach den Dreharbeiten waren Videos zu sehen, als Passanten panisch durch die Fußgängerzonen rannten. Laut Reportern hoben einige ihre Arme, um der Polizei zu zeigen, dass sie unbewaffnet waren.

Die Polizei appelliert an alle in Wien, zu Hause zu bleiben. Die Straßen in den Stadtteilen in der Nähe des Stadtzentrums haben sich geleert, und isolierte Passanten gehen schneller vorbei. Ein paar weitere Gäste sitzen vor einer Bar ein paar Straßen außerhalb der Stadt, fast alle starren auf ihre Smartphones.