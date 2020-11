Apple möchte etwas Neues vorstellen

Apple plant, nächste Woche neue Geräte einzuführen. Das Unternehmen hat bereits seine neuen iPhones und iPads vorgestellt. Was als nächstes kommt, ist unbekannt – aber es gibt eine Vermutung.

Apfel hat eine neue Produktpräsentation für die kommende Woche angekündigt, obwohl es dieses Jahr bereits neue iPhones und iPads gab. Die ersten Mac-Computer werden von der Online-Veranstaltung am 10. November erwartet. Diese laufen mit eigens entwickelten Prozessoren anstelle von Intel-Chips. Apple hatte zuvor angekündigt, in diesem Jahr einen ersten Computer damit einzuführen. Die Einladung am Montag enthielt keinen Hinweis darauf, was kommen würde.

Mit dem Übergang zu eigenen Prozessoren trennt sich Apple vom Rest der PC-Industrie. Die hauseigenen Chips basieren auf der Architektur des Entwicklers ARM, der auch in praktisch allen Smartphones und verwendet wird Tablets wird genutzt. Apple schafft damit ein einheitliches System für alle Geräte in seinem Sortiment. Gleichzeitig müssen Programme, die zuvor auf Intel Macs ausgeführt wurden, entweder von den Entwicklern angepasst oder von Apples Software “übersetzt” werden. Die Gruppe kündigte an, ihre Mac-Produktpalette innerhalb von zwei Jahren auf eigene Chips umzustellen.