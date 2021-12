Temperaturschwankungen in Raketenbox-Designs

Joy O’Keefe und ihr Team testen viele Designs von Fledermausboxen, einschließlich der hier abgebildeten Boxen mit flacher Front. Ihre Arbeit zeigt, dass das Gesamtdesign und kleine Designelemente einen großen Unterschied in der Temperatur in den Boxen ausmachen, ein entscheidender Faktor für die Fledermaussicherheit. Bildnachweis: Lauren D. Quinn, University of Illinois



Die Designs der Fledermausboxen variieren stark, aber viele kommerzielle Sorten wurden nicht getestet und kochen wahrscheinlich die Tiere, für die sie bestimmt sind. Diese Boxen sind oft klein und in dunklen Farben bemalt und können an sonnigen Sommertagen gefährliche Temperaturen erreichen, die Mutter und Welpe gefährden.





Neue Forschungen der University of Illinois zeigen, dass ein vierseitiger „Raketenkasten“-Stil, insbesondere bei Längen- und Isolierungsänderungen, thermisch besser geeignete Ruheplätze für kahlköpfige Menschen bietet. Ausgehend von früheren Fledermausbox-Forschungen kartiert die Studie akribisch Hot Spots in mehr als einem Dutzend Raketenbox-Modellen.

„In früheren Arbeiten wurden umfangreiche Temperaturvergleiche zwischen einem Mischmasch von Fledermausbox-Designs durchgeführt, normalerweise an einer Stelle in der Box. Bei dieser Art von Studien ist es schwierig, das vollständige Temperaturgradienten-Fledermaus-Experiment zu kennen oder Design-Elemente sind am wichtigsten, um optimale Temperaturen aufrechtzuerhalten “, sagt Joy O’Keefe, Assistenzprofessorin und Spezialistin für Wildtierentwicklung im Illinois Department of Natural Resources and Environmental Sciences.

Das O’Keefe-Team baute 19 Raketenboxen, darunter ein Standarddesign: eine vierseitige 1 Meter lange Box mit zwei vertikalen Kammern auf jeder Seite. In jeder der 18 Variationen fügten sie Belüftungsöffnungen hinzu oder entfernten sie; Änderung von Baustoffen, Dachkonstruktion und Gesamtlänge; und verschiedene isolierte Jacken hinzugefügt. Sie bauten auch ein standardmäßiges Dreikammer-Flachdesign als 20-Zoll-e Vergleichspunkt.

In jeder Box positionierten die Forscher 12 Temperatursensoren oben, in der Mitte und am Boden der äußeren Kammer auf beiden Seiten der Box.

„Einige Studien fügen einen Sensor in jede der Kammern einer Dreikammerbox ein oder platzieren Sensoren oben und unten in einem Design. Aber unsere ist in den vier Himmelsrichtungen nach oben und unten, also ist es wirklich einzigartig „, sagt O „Keef.

Die Forscher stellten die Kisten auf 16-Fuß-Stangen entlang einer Schotterstraße in einer landwirtschaftlichen und bewaldeten Landschaft von Indiana auf. Der neue Apartmentkomplex in der Nachbarschaft war wahrscheinlich das Gespräch der ansässigen Fledermauskolonie, aber leider wurden Fledermäuse für die Dauer des Experiments aus den Boxen gelassen, was es den Forschern ermöglichte, Temperaturgradienten ohne die Komplikation der Körperwärme zu verstehen.

„Eine Raketenkiste kann über 200 Indiana-Fledermäuse aufnehmen; eine solche Masse heißer Körper könnte die Temperaturen im Schlafsaal bei heißem Wetter von stressig auf tödlich ansteigen “, sagt Studienautor Frank Tillman, ein ehemaliger graduierter Forscher, der bei O’Keefe arbeitet.

Das Team zeichnete die Temperaturen 24 Stunden am Tag auf und zählte Zeiten, in denen die Temperaturen kühl, freizügig (bequem) und stressig waren. Sie maßen auch äußere Bedingungen wie Sonneneinstrahlung und Windgeschwindigkeit.

Im Laufe des Tages änderten sich die Bedingungen in den Boxen drastisch.

„Wenn eine Fledermaus bei Sonnenaufgang eine Kiste aussucht, sehen sie alle gleich aus. Sie sind alle kalt. Fledermäuse können also nicht wirklich wissen, worauf sie sich einlassen. Dann, mitten am Tag, sind die Temperaturen Es ist das Ende“ des Tages, wo Sie diese tödlichen Temperaturen bekommen können. Wir haben gesehen, dass die Temperaturen in den Fledermausboxen 68 Grad Fahrenheit höher waren als die Außenlufttemperatur „, sagte O’Keefe.

Normalerweise würde sich die Oberseite der Boxen mehr und schneller aufheizen als die mittleren und unteren Abschnitte. Da Raketenboxen jedoch lang und vierseitig sind, könnten sich Fledermäuse theoretisch vertikal bewegen oder sich von den der Sonne ausgesetzten Seiten der Box entfernen. Eine längere Box, wie die im Experiment getestete 1,5 Meter lange Konstruktion, würde einen größeren Temperaturbereich bieten.

Ein weiterer Gewinnerentwurf war ein Wassermantel-Design, das von Co-Autor George Bakken, emeritierter Professor an der Indiana State University, entworfen wurde. Bei diesem Design wurde eine Schicht vakuumversiegelter Wasserbeutel in eine Hülle um die Standard-Raketenbox gelegt. Das Wasser wirkt als Puffer, mildert effektiv die täglichen Temperaturschwankungen und verhindert, dass die Box extrem heiße oder kalte Temperaturen erreicht.

„Wenn die Außentemperatur unter den Gefrierpunkt sinkt, sollte das Innere der Box zum Schutz der Fledermäuse über dem Gefrierpunkt bleiben, bis das Wasser in der Jacke gefriert“, sagt Bakken. „Wir haben ausgerechnet, dass es einige Tage dauern würde, bis die Jacke nach der Außenluft gefriert. Temperatur ist auf den Gefrierpunkt gefallen.“

Dies ist besonders wichtig für junge Welpen und säugende Hündinnen, die weniger Energie zum Aufwärmen aufwenden müssen. Es ist auch im Frühjahr wichtig, wenn Fledermäuse aus dem Winterschlaf erwachen. Oft entwickeln sie während ihres Winterschlafs die verheerende Pilzkrankheit des White-Nose-Syndroms und sind in einem schlechten Zustand, wenn sie für die Saison auftauchen.

„Wenn sie aus dem Winterschlaf herauskommen und in beheizte Schlafsäle gehen könnten, könnten sie besser heilen und müssten nicht so viel Energie aufwenden, um warm zu bleiben. Aber man kann nicht wirklich heizen. Strom an.“ die Landschaft, um den Fledermäusen geheizte Quartiere zu bieten“, sagt O’Keefe Entwurf. „

Am Ende reduzierten viele Boxen entweder die Überhitzungsgefahr oder boten Fledermäusen Platz, um herumzulaufen und extreme Temperaturen zu vermeiden. O’Keefe sagt, dass noch viel experimentiert werden muss, insbesondere bei sogenannten Thermal-Shift-Designs wie dem Wassermantel. In der Zwischenzeit betreibt sie jedoch eine Website mit Ratschlägen, um Fledermausboxen für Fledermäuse sicherer zu machen.

Die Studie wurde veröffentlicht in Ökologische Lösungen und Nachweise.

