Die USA gewannen am ersten Tag der sechstägigen Kurzbahn-Schwimmweltmeisterschaften am Donnerstag in Abu Dhabi fünf Medaillen, darunter ein Unentschieden für Staffelgold.

Kurzbahnwelten finden in einem 25-Meter-Becken statt, ein Kontrast zum 50-Meter-Becken, das bei den Olympischen Spielen verwendet wird. Viele der besten Schwimmer in den Vereinigten Staaten nehmen an diesem Wettbewerb nicht teil.

In der 4×100-m-Freistilstaffel der Frauen holten sich die Amerikanerinnen Gold mit Kanada. Olympioniken in Tokio Kloster Weitzeil verankerte das Quartett, zu dem auch Kate Douglasie, Claire Curzan und Catherine Berkoff.

Im Einzelfinale, zweites Jahr an der University of Texas Carson Pflege gewann Silber im 200 m Lagen der Männer, zwei Zehntel hinter dem japanischen Star Daiya seto. Foster belegte bei den US Olympic Trials den dritten und vierten Platz in den IMs, wo nur die ersten beiden das Team für Tokio schafften.

Als die Olympischen Spiele in den Juli rollten, schwamm Foster in Austin in 4:08.46 einen 400 IM langen Kurs, der am nächsten Tag olympisches Gold gewonnen hätte.

Siobhan Haughey aus Hongkong gewann den 200-m-Freistil der Frauen in 1:50,31 und schlug die Schwedin Sarah SjöströmWeltrekord von .12. In Tokio holte Haughey Silber über 100 m und 200 m Freistil und wurde Hongkongs erster olympischer Schwimmmedaillengewinner.

amerikanisch Paige Madden gewann Bronze am Donnerstag, fünf Monate nach dem Gewinn von Silber in der 4x200m Freistilstaffel und dem siebten Platz im 400m Freistil bei den Olympischen Spielen.

Olympioniken in Rio Melanie Margalis gewann Bronze im 400m Lagen, 1,08 Sekunden hinter dem Sieger Tessa Cieplucha aus Kanada. amerikanisch Emma Weyant, ein Silbermedaillengewinner in Tokio, wurde Vierter.

österreichisch Felix Auböck gewann den 400-m-Freistil der Männer in 3:35,90 für seine erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Auböck, der wie Haughey kollegial in Michigan geschwommen war, wurde bei den Olympischen Spielen Fünfter über 400 Freistile. tunesisch Ahmed Hafnaoui, der überraschende Goldmedaillengewinner aus Tokio, belegte am Donnerstag den 10. Platz in den Vorläufen.

Italienisch Alberto Razzetti den Amerikaner überholt Julien aus Trenton auf den letzten 50 Metern den 200-Meter-Schmetterling der Herren zu gewinnen. Julian, der bei den Olympischen Prüfungen Fünfter wurde, wurde Vierter.

Anzumerken ist auch, dass es zwischen den Vorläufen und dem Halbfinale 14 Disqualifikationen in den Brustwettbewerben der Männer und Frauen gab. DQs sind am häufigsten beim Brustschwimmen für illegale Delfintritte.

