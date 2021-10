Tausende von Lebewesen aus dem Toten Meer werden an britischen Stränden angespült

Sharon Bell, eine Bewohnerin von Marske-by-the-Sea, sagte gegenüber CNN, sie gehe jeden Tag am Strand in ihrer Nähe spazieren und habe in den letzten Jahren eine „ständige Anhäufung weicher Schalentiere“ gesehen.

Bell sagte, sie sei am Montagmorgen an den Strand gegangen und schockiert, als sie sah, “dass die Algen bis zur Taille aufgetürmt waren, aber sie waren absolut voll, und ich meine Tausende von toten Krabben und lebenden Krabben, alle Sorten, auch Hummer.”

Sie sagte CNN, sie sei am Mittwoch wieder zum Strand gegangen, nur um festzustellen, dass der Geruch „absolut schrecklich“ war, als die Haufen toter Krabben begannen, sich „zu zersetzen“.

Die britische Umweltbehörde teilte CNN mit, dass sie mit dem Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture und der North Eastern Inshore Fisheries Conservation Authority zusammenarbeitet, um zu untersuchen, warum Hunderte von Krebsen an der Küste der Tees-Mündung und nahegelegenen Stränden angespült wurden.