Salomonen verbieten alle Marineschiffe aus Häfen, bis ein neues Verfahren eingeführt ist

Der Premierminister der Salomonen, Manasseh Sogavare, spricht auf der 76. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen aus der Ferne per vorab aufgezeichnetem Video in New York, USA, am 25. September 2021. REUTERS/Eduardo Munoz/Pool

SYDNEY, 30. August (Reuters) – Die Salomonen haben die Einfahrt ausländischer Marineschiffe in ihre Gewässer bis zur Verabschiedung eines neuen Genehmigungsverfahrens für Hafenbesuche ausgesetzt, teilte das Büro des Premierministers am Dienstag mit, um seine besser zu kontrollieren exklusive Wirtschaft. Bereiche.

Der Schritt folgt auf einen Vorfall in der vergangenen Woche, als ein Schiff der US-Küstenwache, die Oliver Henry, keinen routinemäßigen Hafenanlauf tätigen konnte, weil die Regierung auf eine Bitte um Nachschub und Nachschub nicht reagierte.

„Wir haben unsere Partner gebeten, uns Zeit zu geben, unsere neuen Prozesse zu überprüfen und einzuführen, bevor wir neue Anträge auf Einreise von Militärschiffen in das Land stellen“, sagte Premierminister Manesse Sogavare in einer Erklärung.

„Diese werden universell für alle besuchenden Kriegsschiffe gelten“, sagte er in der Erklärung, die sein Büro per E-Mail an Reuters schickte.

Sogavare fügte hinzu, er wolle nationale Kapazitäten aufbauen, um die ausschließlichen Wirtschaftszonen des pazifischen Inselstaates zu überwachen.

In einer Rede am Dienstagnachmittag zur Begrüßung des US-Krankenhausschiffs Mercy sagte Sogavare, die Verzögerung der letzten Woche auf der Oliver Henry sei darauf zurückzuführen, dass Informationen nicht rechtzeitig an sein Büro geschickt wurden.

Er bestätigte auch die Verzögerungen bei der Genehmigung der Einfahrt des britischen Marineschiffs Spey, das auch seinen geplanten Hafenanlauf unterbrach, heißt es in der Erklärung.

Nach diesen beiden Vorfällen prüfen die Salomonen die Genehmigungsverfahren, sagte er.

Zuvor hatte die US-Botschaft in Canberra, der australischen Hauptstadt, erklärt, die Salomonen hätten ihr ein Moratorium für Marineschiffe mitgeteilt, die ihre Häfen anlaufen.

„Am 29. August erhielten die Vereinigten Staaten eine offizielle Benachrichtigung von der Regierung der Salomonen bezüglich eines Moratoriums für alle Marinebesuche, in Erwartung von Aktualisierungen der Protokollverfahren“, sagte die Botschaft in einer Erklärung.

Die Mercy sei vor dem Moratorium eingetroffen, teilte die Botschaft mit und fügte hinzu, dass sie die Situation beobachte.

Die Salomonen haben seit der Unterzeichnung eines Sicherheitspakts mit China in diesem Jahr angespannte Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten. Weiterlesen

Die Oliver Henry befand sich für eine regionale Fischereibehörde auf illegaler Fischereipatrouille im Südpazifik, als sie nach Honiara, der Hauptstadt der Salomonen, zum Auftanken suchte. Weiterlesen

Am Montag bezeichnete ein Sprecher des US-Außenministeriums die fehlende Freigabe für Oliver Henry als „bedauerlich“ und sagte, die Vereinigten Staaten seien erfreut, dass Mercy die Freigabe erhalten habe.

Unabhängig davon sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, es sei bedauerlich, dass „wir gesehen haben, wie die Chinesen versuchten, die indopazifischen Nationen einzuschüchtern und zu zwingen, ihren Willen zu tun und ihren selbstsüchtigen nationalen Sicherheitsinteressen zu dienen, anstatt die breiteren Interessen eines freien und offenen Indopazifik“.

